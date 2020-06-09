Прославленный болельщик «Зенита» паркуется даже на встречной.

8 июня в Москве случилась трагедия: популярный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стал участником ДТП с летальным исходом. Эту трагедию предотвратить уже нельзя, но можно другую: сейчас самое время обратить внимание на то, как правилами дорожного движения пренебрегает другой популярный актер и футбольный болельщик – Михаил Боярский.

Если вы зайдете в паблик «Санкт-Петербург Live» и вобьете в поиске фамилию «Боярский», то, возможно, сильно удивитесь. Исполнитель роли Д'Артаньяна и всенародный любимец обожает неправильно парковаться – постов о том, что Боярский нарушает ПДД, можно найти не один и не два, а сразу множество.

Чемпионат России Боярский: «Мой метод борьбы с коронавирусом – водка» 19/03/2020 В 21:02

Например, 1 октября прошлого года Д'Артаньян припарковал автомобиль на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге – на встречной полосе.

Как Боярский отреагировал на звонок журналистов, поинтересовавшихся, почему популярный актер позволяет себе неправильно парковаться? Очень просто:

А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас.

Спустя пару месяцев после инцидента на углу Невского и Большой Конюшенной Михаил Сергеевич снова продемонстрировал пренебрежение к рядовым гражданам Петербурга. Он приехал на набережную Мойки и перегородил тротуар, оставив пешеходам лишь небольшой зазор.

В следующем месяце (пока вы читали этот пост, мы скакнули в февраль 2020-го) Боярский снова оставил машину в неположенном месте. В феврале таких случаев было зафиксировано сразу два, в марте – один.

Неудивительно, что самое неравнодушные жители Петербурга обеспокоились неаккуратным вождением Боярского, особенно после случая со встречной полосой – и особенно после того, как актер предложил лечить коронавирус водкой. «Боярский рассказал, как спасается от коронавируса. Лишь бы не за рулем, а то у него и без всяких эпидемий довольно вольное обращение с машиной», – пишут в группе «Санкт-Петербург Live».

Опрос Что делать с Боярским? Ничего, он великий актер, ему можно Оказывать давление, писать жалобы Пусть паркуется, главное, чтобы не пил, как Ефремов Посмотреть результаты

Боярский – давний поклонник «Зенита». Одним из аксессуаров, которые плотно ассоциируются с актером, является зенитовский шарф.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 9-очковым отрывом от «Локомотива». Чемпионат России возобновится 19 июня.

В Ливии сожгли мечеть – внутри нашли надпись «В цветах «Зенита» нету черного!»

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Европы: отборочные матчи Боярский: «Слава богу, московская мафия – Березуцкие и остальные – закончила свое существование» 13/10/2019 В 21:03