Александр Медведев отметил, что сперва нужно выиграть чемпионство, а уже потом – думать о трансферах.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что состав клуба может пополнить защитник «Арсенала» Давид Луис.

«Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности. Сейчас наша цель – выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно – это даст нам больше времени подумать перед новым трансферным окном», – цитирует Медведева «Чемпионат».

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По окончании сезона «Зенит» покинет сербский защитник Бранислав Иванович.

Луис выступает за «Арсенал» с 2019 года. Контракт бразильца с «канонирами» истекает по окончании сезона-2019/20, он пока не продлен.

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