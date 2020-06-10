Павел начал вновь получать удовольствие от футбола и наладил семейную жизнь.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил о своем пребывании в исправительной колонии.

«Наши отношения с Аланой стали крепче после известных событий. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку.

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Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент», – цитирует Мамаева «Матч ТВ».

В октябре 2018 года Мамаев вместе с Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом Кокориным и тренером детской команды Александром Протасовицким был арестован за избиение водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, директора департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака и генерального директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергея Гайсина.

В июле 2019-го Мамаев был переведен из СИЗО в исправительную колонию Белгородской области. В сентябре Мамаев и Кокорин вышли на свободу.

После выхода из колонии Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и перешел в «Ростов».

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