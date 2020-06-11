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Мостовой рассказал, как в 31 год мог перейти в «Реал»

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Александр Мостовой, «Сельта»

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 34 минут

«Сельта» запросила слишком крупную сумму.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, как мог оказаться в мадридском «Реале».

«Мог перейти в «Реал», да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что «Реал» за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов. Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в «Реале», сказал: «Давай в «Реал» тебя». Я говорю: «Давайте, с удовольствием». И начались разговоры, пошло-поехало.

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Было пару звонков менеджера президенту нашего клуба. Потом мне менеджер сказал: «Такую сумму, которую они хотят, «Реал» не заплатит». Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего футболиста это были большие деньги», — сказал 51-летний Мостовой в интервью на ютьюб-канале ФУХ.

  • В Испании Мостовой играл за «Сельту» и «Алавес».
  • Завершил карьеру в 2005 году.

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