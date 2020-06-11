Мамаевы – мягко говоря, необычная семья.

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, рассказала об отношениях в семье и упомянула, что иногда они с мужем дерутся.

«Женщина сама выбирает то, какой она будет. В отношениях с мужчиной, на работе или еще где-то… Она самостоятельно выбирает позицию: либо слабая, либо сильная. Почему одних бьют, а других любят и носят на руках?

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Я всегда чувствовала себя выше других. Умнее, красивее, сильнее. Меня еще в детстве пытались постоянно задевать, и я зарабатывала авторитет силой. Самоуверенность всегда мне помогала. Если ты идешь с короной на голове, окружающие смотрят и думают: а может, она реально королева? И тебя начинают уважать.

С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы. Он своеобразно выражает чувства. Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется», – сказала Мамаева в эфире «Матч ТВ».

После выхода из колонии по УДО Мамаев ушел из «Краснодара» и стал игроком «Ростова».

В чемпионате России-2019/20 Павел провел один матч и забил один мяч – победный в ворота ЦСКА.

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