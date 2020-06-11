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Bola Vip: «Спартак» интересуется Пикачу

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Покемон Пикачу

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 26 минут

И еще одним покемоном. Ой, то есть, футболистом.

Московский «Спартак» интересуется двумя правыми защитниками из Бразилии.

Bola Vip со ссылкой на журналиста Флавио Даса сообщает, что в сферу интересов красно-белых попали 21-летний Гуга Гомес из «Атлетико Минейро» и 28-летний Яго Пикачу из «Васко да Гама»

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  • Гуга оценивается на Transfermarkt в 1,6 миллиона евро, Пикачу – в 1,7 миллиона.
  • «Спартак» после 22 туров Тинькофф РПЛ идет на восьмом месте, уступая лидирующему «Зениту» 22 очка.

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