По легенде «Спартак» мог выиграть чемпионат России-2009. Это правда или сектантский бред?

Кажется, кто-то преувеличивает.

Великий «Спартак» выиграл всего одно чемпионство за последние 18 лет, но фанаты москвичей верят, что им просто не повезло. С печальными вздохами иногда вспоминают сезон-2006 (не угнались за ЦСКА) и 2007 (подарили золото «Зениту»), но чаще всего грустят из-за второго места в 2009 году. О тех временах среди болельщиков «Спартака» принято говорить так: «Должны были становиться чемпионами, но сами подарили титул «Рубину».

Пора наконец выяснить, правда ли красно-белые были близки к титулу.

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Чем был крут тот «Спартак»?

Если взглянуть в таблицу того сезона, может показаться, что фаны «Спартака» чокнулись. «Рубин» оторвался от второго места на восемь очков – с таким багажом вообще стыдно заикаться о чемпионстве. Но надо признать: москвичи действительно были в порядке.

Судите сами: Веллитон грандиозно заменил Павлюченко – вонзил 21 мяч и стал лучшим страйкером чемпионата с отрывом в пять голов. Кариока и Алекс мощно прокачали центр поля: один выжигал опорную зону, а другой творил настоящую магию, которую спартаковские адепты до сих пор вспоминают с восхищением и ностальгией. Подросла молодежь: Макеев и Яковлев помогли грохнуть крепкую «Москву», а 16-летний Жано так сильно стартовал, что им заинтересовался Арсен Венгер – сейчас это кажется бредом, но 11 лет назад Ананидзе котировался чуть ли не на уровне раннего Дзагоева.

Наконец, «Спартак» грохнул в гостях «Рубин» (действующего чемпиона) и ЦСКА (феерия Алекса и 25 минут в меньшинстве), то есть заслуженные победы над главными конкурентами тоже присутствовали. За командный дух отвечал Валерий Карпин, который круто смотрелся на тренировках, зверски пихал игрокам и брал убийственным настроем, а не тактикой.

«Приятный был сезон. Отличные трансферы, много крутейших голов – например, Паршивлюк смачно «Химкам» плюнул. Еще юниоры подрастали. Чего уж говорить: даже Ваня Саенко забил «Зениту» в первом туре. Правда, больше не забивал», – говорит журналист «Матч ТВ» и болельщик «Спартака» Александр Еремиев. В 2009-м ему было 14 – он ходил на стадион и вместе с другими фанами рассчитывал на золото, но осенью все сломалось.

Почему «Спартак» поплыл?

Есть три глобальные причины, из-за которых клуб Федуна недосчитался очков. Первая проблема – Микаэль Лаудруп: великого датчанина приглашали под титулы, а он оказался ленивым и аморфным. Хуже всего, что пассивность Лаудрупа передавалась игрокам: после четырех туров у «Спартака» было четыре очка, и он шел в таблице десятым. Затем Микаэль получил 0:3 от «Динамо» в Кубке и услышал в телефоне голос Карпина: «Мистер, вы уволены». Позже Валерий называл датчанина своей ошибкой, но в 2017-м технично перевел стрелки на Федуна. Впрочем, это не так важно: главное, что «Спартак» ожил только после того, как его принял сам Карпин.

Вторым ударом по клубу стало летнее возвращение Владимира Быстрова в «Зенит». За 4 года в Москве Володя стал одним из лучших игроков чемпионата – его было банально некем заменить. Карпин и Федун уверяют, что в Питере подключили админресурс, но эти оправдания выглядят странно.

Во-первых, не очень понятно, какие рычаги могут испортить жизнь частному клубу, которым себя считает «Спартак». Во-вторых, москвичи получили 9 млн евро компенсации – Быстров ушел не за ноль рублей. В-третьих, сам Владимир много раз говорил, что уже просто соскучился по Петербургу и мечтал снова играть за «Зенит». В общем, «Спартаку» стоит обвинять скорее Быстрова (свалил посреди гонки), чем клуб, который отдал за него вполне рыночную сумму.

После того трансфера красно-белые рухнули в кризис: выхватили 0:3 от «Рубина», кое-как скатали ничью с «Динамо», а потом уступили «Сатурну» – это был тот самый матч, где болельщик виртуозно испортил пенальти. По сути, черная серия угробила чемпионские амбиции «Спартака», но потом Карпин выиграл пять матчей подряд даже без Быстрова. И тут случился бенефис Сослана Джанаева.

Молодой вратарь встал в раму вместо Стипе Плетикосы во многом благодаря лимиту, но большую часть сезона смотрелся прилично: например, начал с 200-минутной сухой серии. Карпин котировал Джанаева, но горячий Сослан все равно ощущал нервозность. Она и сказалась на финише: Сос привез в двух ключевых матчах, сначала с «Крыльями», а потом и с ЦСКА. Оба раза – на последних минутах и ужасно нелепо. Перед последним матчем против «Зенита», в котором уже ничего не решалось, Карпин попросил команду сыграть за Джанаева. «Если бы не он, мы бы, возможно, не были даже вторыми», – заряжал Валера. Это не помогло: питерцы победили, а «Спартак» отстал от «Рубина» на те самые восемь очков.

Вообще, оборона была главной бедой красно-белых в том сезоне – никто из топ-6 не пропустил больше «Спартака» (33 банок). Спасло лишь то, что москвичи стали вторыми по результативности после чемпионов из Казани – вероятно, разгромы «Локо», «Химок», «Ростова»», «Амкара» и «Сатурна» тоже повлияли на то, что сезон сейчас считают культовым и почти золотым.

Так что, «Спартак» заслуживал титул?

Однозначно нет – «Рубин» был гораздо сильнее. Казанцы опередили москвичей по личным встречам, заметно ровнее провели осень и не тонули в регулярных кризисах. К тому же команда Бердыева рубилась в ЛЧ и выносила «Барсу» на «Камп Ноу», а «Спартак» в это время спокойно восстанавливался к матчам РПЛ – Карпину не помогло даже это, так что о чемпионских мечтах лучше не заикаться.

Ошибка фанатов «Спартака» в том, что они вспоминают исключительно свои обидные потери. Но тот же «Зенит» страдал от инертности Адвоката, ухода лидеров (Аршавина, Тимощука и Погребняка) и травмы Данни, а «Рубин» мог задрожать после шокирующего инсульта Петра Быстрова – он чуть не умер в раздевалке и жутко напугал партнеров. Таких моментов еще полно – нельзя концентрироваться лишь на своих упущенных возможностях.

«Честный вывод такой: «Спартак» мог зацепиться за чемпионство, но «Рубин» заслужил больше – у них не было таких спадов. Второе место «Спартака» – объективный результат, хотя сезон был правда крутым», – признается адекватный сектант Александр Еремиев. И он, и другие фанаты красно-белых дождались золота спустя восемь лет. Правда, уже без Карпина, Алекса и даже Сослана Джанаева.

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