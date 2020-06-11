Футбол
Чемпионат России

Появилось видео, на котором погибший футболист Вшивков сам вырвал батарею и обварился

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Иван Вшивков

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через час

Камеру полчаса заливало кипятком, но человека не выпустили.

Появилось видео, на котором задержанный футболист Иван Вшивков, впоследствии погибший из-за несовместимых с жизнью ожогов, сам вырвал батарею.

Вшивков вырвал батарею после насмешливых комментариев автора видеоролика. Он утверждал, что ничего не нарушил, а снимавший издевательски называл его Валерой. Иван несколько раз повторил, что это не его имя, но собеседник настаивал. Видео можно посмотреть здесь.

Футбол

Футболист насмерть обварился в полиции. В отделе заявили, что он сам оторвал батарею

22/10/2019 В 16:26

Камеру стало заливать кипятком, но полицейские, по версии следствия, не выпускали оттуда задержанного в течение получаса. На следующий день Вшивков умер в больнице Калининграда с ожогами. Родственники уверены, что его пытали сотрудники правоохранительных органов.

  • Один из полицейских был задержан, позже его перевели под домашний арест.
  • Второго сотрудника задержали недавно.
  • Вшивков выступал за черняховский «Прогресс».

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России

По легенде «Спартак» мог выиграть чемпионат России-2009. Это правда или сектантский бред?

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Bola Vip: «Спартак» интересуется Пикачу

3 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат России
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

Семеду отстранен от тренировок «Барселоны» из-за нарушения протокола Ла Лиги

ЧЕРЕЗ 4 МИНУТ
Чемпионат России

По легенде «Спартак» мог выиграть чемпионат России-2009. Это правда или сектантский бред?

ЧАС НАЗАД
ЧМ

Рабочие-мигранты на стройке ЧМ-2022 не получали зарплату 7 месяцев

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Bola Vip: «Спартак» интересуется Пикачу

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат Англии

Венгер: «АПЛ будет самым неполноценным чемпионатом»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

ВЧЕРА В 17:08
Play Icon
Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

09/06/2020 В 08:00
Play Icon
Снукер

Крэйги обидно запорол выход на последний черный шар и сделал брейк «всего» в 127 очков

08/06/2020 В 22:46
Play Icon
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

07/06/2020 В 21:39
Play Icon
Чемпионат России

Арустамян: «В понедельник Вагнер официально объявит о переходе в ЦСКА»

07/06/2020 В 15:14
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

07/06/2020 В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

07/06/2020 В 20:20
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

06/06/2020 В 05:21
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
НХЛ

Карлссон пробросил шайбу себе между ног, после чего вратарь «Сан-Хосе» тихо сошел с ума

01/04/2018 В 09:26
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалПо легенде «Спартак» мог выиграть чемпионат России-2009. Это правда или сектантский бред?