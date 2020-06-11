Камеру полчаса заливало кипятком, но человека не выпустили.

Появилось видео, на котором задержанный футболист Иван Вшивков, впоследствии погибший из-за несовместимых с жизнью ожогов, сам вырвал батарею.

Вшивков вырвал батарею после насмешливых комментариев автора видеоролика. Он утверждал, что ничего не нарушил, а снимавший издевательски называл его Валерой. Иван несколько раз повторил, что это не его имя, но собеседник настаивал. Видео можно посмотреть здесь.

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Камеру стало заливать кипятком, но полицейские, по версии следствия, не выпускали оттуда задержанного в течение получаса. На следующий день Вшивков умер в больнице Калининграда с ожогами. Родственники уверены, что его пытали сотрудники правоохранительных органов.

Один из полицейских был задержан, позже его перевели под домашний арест.

Второго сотрудника задержали недавно.

Вшивков выступал за черняховский «Прогресс».

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