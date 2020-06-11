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Уткин – о Дзюбе: «Глупый он»

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Василий Уткин

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через 15 минут

Журналист в очередной раз выразил отношение к капитану «Зенита» и сборной России.

Журналист Василий Уткин ответил на вопрос об отношении к нападающему Артему Дзюбе.

«Как отношусь к Дзюбе? Глупый он», – сказал Уткин в видео для собственного канала на ютьюбе.

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  • Контракт Артема с «Зенитом» заканчивается летом, но, по слухам, договор уже продлен без официального объявления.
  • Уткина и Дзюбу связывают самые теплые отношения. Убедиться можно вот тут:

Из-за чего воюют Артем Дзюба и Василий Уткин? Самый понятный гайд

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