Журналист в очередной раз выразил отношение к капитану «Зенита» и сборной России.

Журналист Василий Уткин ответил на вопрос об отношении к нападающему Артему Дзюбе.

«Как отношусь к Дзюбе? Глупый он», – сказал Уткин в видео для собственного канала на ютьюбе.

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Контракт Артема с «Зенитом» заканчивается летом, но, по слухам, договор уже продлен без официального объявления.

Уткина и Дзюбу связывают самые теплые отношения. Убедиться можно вот тут:

Из-за чего воюют Артем Дзюба и Василий Уткин? Самый понятный гайд

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