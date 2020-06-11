Василий Уткин
Фото: Other Agency
Журналист в очередной раз выразил отношение к капитану «Зенита» и сборной России.
Журналист Василий Уткин ответил на вопрос об отношении к нападающему Артему Дзюбе.
«Как отношусь к Дзюбе? Глупый он», – сказал Уткин в видео для собственного канала на ютьюбе.
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- Контракт Артема с «Зенитом» заканчивается летом, но, по слухам, договор уже продлен без официального объявления.
- Уткина и Дзюбу связывают самые теплые отношения. Убедиться можно вот тут:
Из-за чего воюют Артем Дзюба и Василий Уткин? Самый понятный гайд
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