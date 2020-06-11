Таможенники сорвали самый крупный трансфер, который могут позволить себе клубы РПЛ после пандемии коронавируса.

Сотрудники Южного таможенного поста в Санкт-Петербурге задержали партию сербской черешни – 18 тонн ягод были расфасованы в коробки с логотипом футбольного клуба «Зенит».

Отправителем товара является компания «ZENIT FRUIT DOO BEOGRAD» – наименование частично созвучно с зарегистрированным российским товарным знаком. Однако в «Зените» подтвердили, что к грузу не имеют никакого отношения, и что коробки являются контрафактом.

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«К использованию чужого товарного знака зачастую прибегают в целях дополнительного привлечения внимания покупателей. Необычным в этой ситуации можно назвать использование такого обозначения не на спортивных товарах, а на предметах, перемещающихся совместно с товарной партией ягод черешни», – рассказала начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Санкт-Петербургской таможни Анна Купянская сайту Северо-Западного таможенного управления.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП России «Незаконное использование чужого товарного знака».

Контрафактный товар изъят и будет уничтожен на основании решения суда.

«Зенит» лидирует в Тинькофф РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на 9 очков.

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