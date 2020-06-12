Самый отмороженный легионер в истории России.

Начало нулевых – самый яркий период в истории российского футбола. РФПЛ уже захлестнули нефтедоллары, но «Зенит» еще не купил на них весь чемпионат (естественно, имеется в виду исключительно покупка лучших игроков). Снегопады в Томске и Самаре каждый год обсуждались до хрипоты как новые эпизоды «Секретных материалов». Трансфертные суммы пухли и отчаянно пилились структурами, через которые пролетали на пути из клуба А в клуб Б. Когда в августе 2005-го в составе «Динамо» вышли 11 легионеров против «Москвы» (1:2), президент РФС Виталий Мутко разгневался и продавил введение лимита. К тому времени чемпионат наводнили орды непонятных балканцев, ноунеймов-бразильцев и переписанных африканцев. Но некоторые заезжие трубадуры делали РФПЛ чемпионатом, обладавшим неповторимым лицом.

Таким был Серж Бранко, который просочился в Россию через «Шинник». Камерунец значительно отличался от других легионеров того времени: выбеленная борода и волосы, агрессивная и смелая манера игры и неплохое резюме: «Айнтрахт», «Штутгарт», «Лидс», «КПР» и золотая медаль Олимпиады-2000. Как он оказался в Ярославле?

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Йозеф Блаттер поздравляет Сержа Бранко с победой на Олимпиаде-2000 Фото: Getty Images

Бранко родился в 1980-м в крупнейшем городе Камеруна Дуале. Отец мальчика ушел из семьи, когда тот был совсем маленьким, и мама увезла Сержа к родственникам в Германию. В то время сияли Роже Милла и Омам-Бийик. Дяди Сержа фанатели от легендарных игроков и сборной Камеруна. Они мечтали быть футбольными звездами, будто дети, хотя понимали, что их время прошло. Зато у племянника – все впереди. Мужчины уговорили Сержа серьезно заняться карьерой – мальчик уже посещал футбольную академию в Камеруне. В итоге молодого латераля заметил Феликс Магат и привлек в «Айнтрахт» из Брауншвейга.

«Я приехал в Германию в 1996-м совсем юным парнем, и Магат приютил меня у себя. Много лет я прожил в доме тренера и стал фактически членом его семьи», – вспоминал Бранко.

Железный Феликс закалял молодого и дерзкого камерунца бесконечными тренировками, не оставляя ему сил на глупости. Магат прививал дисциплину, и Бранко бился за тренера в каждом матче. Благодаря этому Сержа заметили представители Федерации футбола Камеруна. Так Бранко попал в олимпийскую сборную и отправился на Олимпиаду в Сидней, где Камерун неожиданно отхватил золото.

Серж Бранко и Кевин Кураньи, «Штутгарт» Фото: Getty Images

Тут же спустя годы отсутствия объявился отец Сержа. Футболист отказался от любых контактов с папашей-предателем, но фигура отца все равно нужна любому ребенку. Для Бранко им стал Феликс Магат, который после олимпийского золота перетащил Сержа за собой в «Айнтрахт» из Франкфурта и сделал основным защитником. Команда улетела во вторую Бундеслигу, и у камерунца появились предложения от клубов высшего дивизиона. Но ради тренера Бранко отпахал в команде еще два года, и ушел из нее только когда Феликс рванул в «Штутгарт».

«Я играл под его началом в «Брауншвейге», во «Франкфурте», а потом и в «Штутгарте». А когда Феликс возглавил «Баварию», мне, конечно, уже было трудно проследовать за ним. И я отправился в Англию. Сейчас мы постоянно общаемся, созваниваемся по нескольку раз в неделю. Все, чего я добился в жизни, я обязан ему», – рассказывал Серж.

Лукавил камерунец лишь в одном: в Англию его отправили потому, что без власти Магата у любимчика сорвало резьбу. Бранко зазвездился, сел на лавку, после чего в 2004-м его спихнули в «Лидс». В тот же год без единого матча за новый клуб Серж уплыл в «КПР», набрал лишний вес, растерял форму. В Англии камерунец провел семь неполных матчей, и в 2005-м всплыл в Ярославле.

Серж Бранко в матче за «КПР» Фото: Getty Images

Поначалу камерунец постоянно опаздывал на автобус «Шинника» и ездил до базы на такси. Серж объяснил это тем, что изучает русский, и сам вызывает такси по телефону, а когда ему говорят, что машина приедет через пять минут, искренне верит. Этому рассказу Бранко тогда тоже поверили.

Зрители быстро поняли, почему африканец с опытом игры в Германии и Англии оказался в России. Однажды Олег Долматов заменил его на 20-й минуте, и Бранко устроил дебош: бросил майку на землю, пнул забор, разгромил раздевалку. Тогда тренер его простил – Серж так сильно хотел играть, а потом стыдился, когда увидел себя по телевизору. Но через пару недель на тренировке Бранко жестко въехал в Дарко Малетича, потому что тот якобы в него плюнул. В Ярославле быстро поняли, что от скандалиста нужно избавляться и за 350 тысяч евро продали в «Крылья Советов».Там шоу имени Бранко вышло на пик.

В 2006-м «Крылышки» под руководством Гаджи Гаджиева еще были крепким середняком, хотя после бронзового 2004-го потеряли всех топов – Каряку, Коромана, Колодина, Тихонова. Серж легко вписался на позицию уехавшего в «Зенит» Анюкова. Первые туры прошли спокойно, а затем «Самара» приехала на матч с ЦСКА. Армейцы выглядели кисло, пропустили гол. Под конец игры Бранко получил мяч и с удивлением понял, что его даже не пытаются прессинговать. Тогда он обработал мяч и на секунду присел на него, чтобы хоть завести погасших соперников. На камерунца тут же налетел Даниэль Карвальо и толкнул в грудь. В итоге оба получили по красной карточке, и Бранко уехал в Германию к только что родившей сына жене.

С одноклубниками и персоналом у Бранко тоже не складывалось из-за токсичного характера. Однажды он зашел в комнатку сисадминов сайта «КС», молча взял клубный ноутбук и ушел. А когда у него попытались отнять собственность, Серж заорал, что он уже давно попросил клубного фотографа что-то для него сделать, и пока он не выполнит заказ, пусть все идут к чертям.

«Это человек, от которого не знаешь, чего ждать. Он мог спокойно с тобой общаться, а через 10 минут со всего размаха прыгнуть в ноги на тренировке. Он реально целился в ноги, как сумасшедший. В общем, странный человек», – вспоминал экс-игрок «КС» Петр Немов.

Спустя несколько туров после скандала Бранко с Карвальо «Крылья Советов» играли с «Москвой». Тогда случилась история, у которой есть две версии: одна официальная, другая – от Сержа Бранко. Но какой из них верить – не ясно: официальные версии, как правило, не договаривают информации, а камерунец показал себя человеком с богатой фантазией и длинным языком.

Версия первая, официальная:

Перед матчем против «Москвы» игроки собирались за несколько часов на установку. Прибыли все, кроме Бранко. Гаджиев попросил переводчиков позвонить Сержу, но тот ответил что-то невнятное и бросил трубку. Когда камерунец приехал на матч, то увидел, что его убрали из состава. Более того, латераля пообещали оштрафовать, отчего у Бранко снова сорвало крышу: защитник раскидал бутылки с водой, корзину с бельем и сильно пнул переводчика. Серж материл Гаджиева, его помощника, бывшего игрока сборной России Омари Тетрадзе, и не давал команде готовиться к матчу. Персоналу пришлось вызвать милицию – трое сотрудников увели буяна.

Вечером после матча Бранко приехал на базу, снова обматерил Гаджи Муслимовича и даже перевернул обеденный стол. Омари Тетрадзе в этот раз не выдержал и бросил в Бранко табуреткой, но не попал. Позже клуб заявил, что Бранко специально устроил провокацию ради перехода в «Утрехт», с которым вел переговоры за спиной самарцев: якобы голландцы не тянули его трансфер, поэтому камерунец рассчитывал на разрыв контракта в России из-за выходки.

Серж Бранко рубит Вагнера Лава, «Крылья Советов» – ЦСКА Фото: Getty Images

Версия вторая, от Сержа Бранко:

Перед матчем против «Москвы» игроки собирались за несколько часов на установку. Прибыли все, кроме Бранко, потому что у него не сработал будильник и ему никто не позвонил. Камерунец проснулся и скорее бросился на стадион, где Гаджиев заявил, что матч против «Москвы» будет договорным, а Бранко не выйдет в основе. По контракту у Сержа был пункт о бонусах за количество матчей, и пропуск из-за договорняка его взбесил. Его возмущение поддержали Андрей Канчельскис, Алексей Медведев и Марко Топич, но Гаджиев с помощью милиции выгнал защитника и пообещал оштрафовать, если тот кому-то расскажет.

Вечером после завершившегося со счетом 0:4 матча Бранко приехал на базу, снова поругался с Гаджиевым и нечаянно перевернул столик. Омари Тетрадзе решил запугать Сержа и бросил в Бранко табуреткой, но не попал. Тогда тренер ушел в раздевалку, вернулся с пистолетом и пообещал убить Сержа.

Артем Дзюба преследует Сержа Бранко, «Спартак» – «Крылья Советов» Фото: Getty Images

Какая версия ближе к правде, неизвестно до сих пор. Сезон «Крылья» доиграли без Бранко, но после ухода Гаджиева Серж остался в Самаре еще на год. Его прощание с РФПЛ оказалось феерическим, ведь он не доиграл до конца контракта всего восемь минут. В матче против «Химок» трибуны ухали чернокожему защитнику. В итоге Бранко взбесился, показал болельщикам средний палец и ушел в раздевалку.

Серж Бранко – типичный носитель синдрома отличника: пока любимый учитель Феликс Магат говорил ему, как жить, камерунец шел в гору и прибавлял. Но как только он получил свободу, то не смог ею распорядиться. После России Бранко сменил пять клубов, и ни в одном не стал заметным действующим лицом. Но с годами мудрость все равно пришла к защитнику: теперь он помогает сиротам в Камеруне, потому что знает, каково расти без отца, и к чему это может привести.

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