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В России обожают Маурисио. Но из-за статуса легионера ему будет сложно вернуться в РПЛ

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Маурисио

Фото: Getty Images

Автор:Дмитрий Зимин
через 43 минут
@ZiminRussia

Агент хочет выбить бразильцу контракт в Европе.

Мой телефон вибрировал с небывалой частотой. Это был не звонок, всего лишь поток сообщений от знакомого российского агента. Все посвящены Маурисио. Вы наверняка помните щуплого, но полезного центрального полузащитника, который выучил русский на Кавказе, а потом полтора года блистал знаниями в Петербурге. Перед журналистами он никогда не стеснялся и по примеру Виталия Мутко был готов сказать любые слова, лишь бы его пропустили к машине. Но сообщения были не об этом.

Агент кинул кучу пруфов, подтверждающих, что бразилец будет считаться легионером в РПЛ даже с российским паспортом. Я открыл ссылки и убедился: сыграв в официальном матче за юношескую сборную Бразилии, Маурисио навсегда закрепил за собой статус легионера в РПЛ. Даже если удостоверение личности ему вручит лично президент России.

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Пьер Фернандес, агент Маурисио, дал комментарии, кажется, всем российским медиа, где повторял догму: мой клиент хочет в Россию, «Ростов» и ЦСКА проявили интерес, Данни звал в «Зенит». Но главное – он больше не легионер, ведь получает российский паспорт. Я ради интереса написал этому самому Фернандесу с прямым утверждением: Маурисио не в силах обойти лимит. В ответ последовало отрицание со странными аргументами.

По его мнению, возможно все. Не знаю точно, были ли у Пьера контракты с ЦСКА. Слышал, что он пытался выйти на клуб через российского агента, однако в Москве не дали конкретного ответа. «Ростов» вроде бы ищет полузащитника другого типа, поэтому бразилец им не нужен даже бесплатно. Зато самому Маурисио сейчас нужно как можно больше публичных упоминаний. Важно, чтобы вспомнили: есть такой футболист, и он скоро станет свободным агентом.

Маурисио в матче против «Рубина»

Фото: Getty Images

При этом сомневаюсь, что конечная цель – РПЛ. С новым лимитом Маурисио в лучшем случае может рассчитывать на вторую восьмерку. Нужно ли ему это? Сильно сомневаюсь. Хоть и гипотетически этот вариант могут рассмотреть. Мой прогноз – агент хочет выбить игроку контракт в Европе, отдавая предпочтение Испании. Фернандес утверждает, что даже летал туда на переговоры с «Валенсией» после того, как в «Зените» отказались от бразильца.

Упоминания в российских медиа могут стать одним из аргументов при переговорах с условным «Алавесом». Посмотрите, за парня грызутся клубы в России, он там долго играл, поэтому тянуть нельзя – забирайте сейчас или никогда. Вы удивитесь, но эта схема по-прежнему работает. Посмотрите хотя бы на «Локомотив». Там по-другому трансферы, кажется, не проводят.

Было бы интересно снова понаблюдать за Маурисио в РПЛ. Услышать его русский с кавказским акцентом, увидеть добрую улыбку и хорошую игру. В отличие от того же Вагнер Лава, вместо того, чтобы толстеть, а потом проситься в ЦСКА, он продолжил играть на неплохом уровне. Так что нашей лиге он наверняка подошел бы. И точно дал бы несколько уморительных интервью – в плане контента Маурисио находка для любого клуба. Так что если нужен – подписывайте. Тем более по России он действительно скучает.

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