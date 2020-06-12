Перед ЧМ-2018 Артем мог оказаться в Москве, а не в Туле.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков выступил против трансфера в «Локо» нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба – совершенно нормальный в переговорах. Абсолютно вменяемый. Там ситуация была тяжелая – ему в «Зените» не давали играть, пытались куда-то деть, на лавку усадить, еще что-то. Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали. Конечно же, он вел с нами переговоры с ведома «Зенита».

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Дзюба согласился, но нам не дали осуществить эту сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем были за, хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего, а Дзюба, Смолов и Кокорин – это три топ-нападающих в России. Ари не такой топовый, эти ребята покруче. Они могут 15 забить за сезон, а Ари нет. Ари – ограниченный игрок, у него нет рывка, он не может убежать и рвануть, плохо играет головой.

Илья Геркус Фото: Getty Images

Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы и не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них озвучил позицию остальных. Это Анатолий Мещеряков. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы, Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».

Разбирается ли Мещеряков в футболе? Я думаю, что нет. В целом. Когда он начинает что-то говорить… Его аргументы – они всегда нефутбольные и не носят футбольный характер: дорого, дешево, имидж плохой… Про футбольные качества он никогда не говорит.

Как мы это объяснили Дзюбе? Я начал как-то выкручиваться. Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов, «Зенит» тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся. В итоге Дзюба ушел в тульский «Арсенал» и замечательно подготовился к чемпионату мира, выстрелил и стал суперзвездой. Конечно, сейчас это все смотрится по-другому. Думаю, надо было рискнуть и сильнее давить. Урок я из этой истории извлек: если уверен, надо продавливать», – рассказал Геркус в интервью ютуб-каналу ФУХ.

После успешного выступления на ЧМ-2018 Дзюба вернулся в «Зенит».

В «Локомотиве» недавно сменился главный тренер – вместо Юрия Семина назначили Марко Николича.

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