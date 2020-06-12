Артем Дзюба
Фото: Getty Images
Похоже, на этот раз слухи были правдивы.
Бывший гендир «Локомотива» Илья Геркус рассказал об интересе тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью к Артему Дзюбе.
«Я знаю его агента – человека, который этим занимался. Знаю, что Моуринью его хотел, знаю это достоверно. Моуринью точно знает, кто такой Дзюба. Он же работал на чемпионате мира в России в качестве комментатора и обсуждал в том числе сборную России. Состав нашей сборной он знает очень хорошо. Я знаю, что Моуринью его хотел видеть, такой вариант был», – рассказал Геркус ютьюб-каналу «ФУХ».
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