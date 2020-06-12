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Кокорин рассказал, что ведет переговоры с клубами Европы

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Страйкер может уехать в Италию или Францию.

Нападающий Александр Кокорин рассказал о планах на будущее.

«Я недавно продлил контракт с «Зенитом» до 30 июля. Чемпионат закончится, и я свободный агент. Потихоньку веду переговоры. Общаюсь с ребятами, менеджерами, командами. На связи в том числе и с «Марселем» и «Ромой». Но пока не увижу соглашение на бумаге, не могу сказать ничего. Сейчас начну играть и закрою все вопросы. Мой приоритет – поехать в Европу», – сказал Кокорин в лайве на ютьюб-канале Александра Алиева.

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  • Кокорин вторую часть сезона-2019/20 проводит в аренде в «Сочи», за который забил 3 мяча в четырех играх.
  • Рестарт приостановленной из-за пандемии коронавируса Тинькофф РПЛ запланирован на 21 июня.

Кокорин и Мамаев гениально вернулись в футбол. Но что они представляют после тюрьмы?

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