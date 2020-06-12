Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Страйкер может уехать в Италию или Францию.
Нападающий Александр Кокорин рассказал о планах на будущее.
«Я недавно продлил контракт с «Зенитом» до 30 июля. Чемпионат закончится, и я свободный агент. Потихоньку веду переговоры. Общаюсь с ребятами, менеджерами, командами. На связи в том числе и с «Марселем» и «Ромой». Но пока не увижу соглашение на бумаге, не могу сказать ничего. Сейчас начну играть и закрою все вопросы. Мой приоритет – поехать в Европу», – сказал Кокорин в лайве на ютьюб-канале Александра Алиева.
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- Рестарт приостановленной из-за пандемии коронавируса Тинькофф РПЛ запланирован на 21 июня.
Кокорин и Мамаев гениально вернулись в футбол. Но что они представляют после тюрьмы?
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