Памела Андерсон и Адиль Рами
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Всех в «Сочи», видимо, очень интересовал этот вопрос.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о личной жизни экс-одноклубника Адиля Рами с популярной актрисой Памелой Андерсон.
«Познакомился с ним на отдыхе, когда он был с Памелой. В Сочи он приехал без нее. Всех, конечно, интересовало, как она в постели. На это он ответил: «Это лучшая женщина, которая у меня была». Еще он говорил, что у него было 12 раз за ночь с ней. Абсолютно не постеснялся выдать такую информацию.
Кокорин рассказал, что ведет переговоры с клубами Европы
Рами приехал с тяжелой травмой. Думали, во время карантина он восстановится, а тут такая новость. С его слов, клуб не платил ему денег и он просто уехал из клуба», – сказал 29-летний Кокорин в на ютьюб-канале Александра Алиева «Кент».
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