Утверждение, которое вряд ли далеко ушло от истины.

Агент Алексей Сафонов прокомментировал потенциальное возвращение в ЦСКА бразильского нападающего Вагнера Лава.

– В ЦСКА ставка на молодежь, перепродажа звезд и так далее. Как в этот ряд вписывается возвращение 35-летнего Вагнера Лава?

Чемпионат России РБК: ЦСКА отложил идею возвращения Вагнера 09/06/2020 В 15:44

– Вагнер Лав – это исключение. Это такой «цыганский конь». Сколько раз он возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали.

– Так ему 35 лет.

– Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще у армейцев совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав такой игрок, кто может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллитон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича.

На таких футболистов ходят зрители. Понятно, что Лав не будет тележку возить на поле, а будет выходить делать результат. К тому же, трансфер оплачивать не надо, приходит свободным агентом. Просит пол-лимона зарплаты. В принципе, нормальные условия. Поверьте, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай еще продадут, – цитирует Сафонова телекомпания «Новый Век».

Ранее стало известно, что Вагнер расторг контракт с «Коринтианс» и может в четвертый раз присоединиться к ЦСКА.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

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Чемпионат России Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА 06/06/2020 В 05:21