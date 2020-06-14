Собрали все самое интересное перед официальным рестартом чемпионата.

До полноценного возвращения Тинькофф РПЛ после локдауна из-за пандемии коронавируса осталось меньше недели (первые матчи состоятся 19 июня), а некоторые клубы входят в завершающую часть сезона с помощью очных товарищеских матчей. Без зрителей, иногда – в условиях секретности.

Результаты некоторых игр получились сенсационными – если бы эти встречи были официальными, про них бы говорили и писали еще несколько дней.

Чемпионат России Возобновление РПЛ со зрителями – верх цинизма. Огромные риски для фанатов и ни одной причины «за» 29/05/2020 В 15:00

«Зенит» справился с «Оренбургом» и «Уфой»

Игры проходили в строгой секретности: клубные соцсети молчали о матчах, футболисты тоже не обмолвились о контрольных встречах с соперниками по чемпионату. Информаторами выступили журналисты.

«Зенит» выиграл, а суммарно команды забили очень много», – написал Василий Конов. Известно, что на поле, восстановившись после травмы, наконец-то вышел бразилец Малком и сделал хет-трик. Итоговый счет – 5:3 в пользу «Зенита».

«Уфу» петербуржцы, по данным «Спорт-Экспресса», дожали со скромным счетом 1:0. Единственный мяч забил Артем Дзюба. Где проходили матчи, непонятно – «Уфа» постит контент с тренировок на родном «Нефтянике», и ни на одном фото или видео не промелькнул даже кончик бутсы Дзюбы. Скорее всего, уфимцы летали в северную столицу.

ЦСКА разгромил клуб из ПФЛ, но проиграл «Арсеналу»

Армейцы входили в игровой тонус матчем против «Родины» из зоны «Запад» досрочно завершившейся ПФЛ и обошлись с андердогом совершнно немилосердно. «ЦСКА забил 9 или 10, там совсем все в лайтовом режиме», – выдал инсайд Конов.

13 июня ЦСКА провел в Москве матч против тульского «Арсенала», и это первый претендент на сенсацию. «СЭ» сообщает, что туляки выиграли со счетом 3:2, первый тайм завершился вничью 1:1. В составе ЦСКА забили Иван Обляков и Кристиян Бистрович, у «Арсенала» – Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.

Кокорин и Заболотный грохнули «Краснодар»

«Сочи» скатался к «Краснодару» и наверняка пожалел, что матч не был официальным: убедительная победа 4:1 над третьей командой чемпионата случается не каждый день. Южные клубы не секретничали – «Краснодар» честно опубликовал информацию о поражении на сайте.

За «Сочи» забили Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин (с пенальти) и Кирилл Заика. В составе «Краснодара» с 11 метров отличился Вандерсон.

А что другие топы?

Не выбывший из чемпионской гонки «Локомотив» знакомился с Марко Николичем, но 14 июня проведет товарищеский матч против «Тамбова». «Спартак» только недавно вернулся на базу в Тушино из Тарасовки. «Ростов» играть контрольные матчи не планирует: «Зенит» приглашал команду Карпина в Петербург, но в клубе посчитали поездку дорогой и нецелесообразной.

Дистанция в душевой, нет – рукопожатиям. Игроки РПЛ будут жить по новым правилам

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России Матчи РПЛ возобновятся со зрителями 28/05/2020 В 14:11