Бывший тренер «Локо» рассказал Eurosport о трендах сезона.

31 мая у Семина истек контракт с «Локомотивом». В первом интервью после отставки коуч делился планами, не связанными с работой тренером.

«Появилось мнение, что я стильно одеваюсь. Есть идея соединить спорт, одежду с моей любовью к «Локомотиву». Я много лет знаком с ребятами из команды бренда «Олово», профессионалами в индустрии одежды. С их помощью разработаем личный бренд «Ю.П.Семин». Для начала подготовим и выпустим первую модельную футболку: «Не остановить!» Весь бренд будет строиться на моих фразах. Надеюсь, болельщикам это будет интересно».

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Эскиз был готов неделю назад, предзаказ назначили на 9 июня. Для первых 100 покупателей Семин подписал фото. При цене 1850 рублей за штуку партия разлетелась за 10 минут, но остались вопросы по дизайну.

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Семин хочет напомнить болельщикам о недавних победах

«Специально за модой не слежу, на показы не хожу. Покупаю инстинктивно. Должен же быть примером для молодых. Сейчас на футбол их стало много ходить, – рассказывал Семин Sports.ru – Покупать люблю на сборах. Есть выходной – иду по магазинам. Что понравилось – беру.

Бывает и в Москве. Сейчас очень навязчиво присылают все: там – скидки, там – новое что-то. В телефон присылают, не знаешь, куда бежать. Но есть места, куда хожу. На Кутузовском захожу, на Третьяковской. В ГУМ редко – там чересчур дорогие вещи. В ЦУМ иногда. Захожу в Столешниковом – там у меня приятели работают. Но долго ходить не могу: устаю. Два-три часа достаточно.

Самое главное – напомнить нашим болельщикам об очень хорошем и счастливом периоде

Обувь мне сложно подобрать: многие трут, а вот эти – мягкие. Оказалось модные. Я не специально, какие-то ощущения просто».

Бренд «Олово», с которым Семин замутил коллаборацию, основан в 2015-м. До этого предприниматель Александр Маланин шил униформу, в том числе железнодорожную. А в новом проекте взял за основу эстетику Советского Союза. Пример: фотка Станислава Черчесова в кофте «СССР».

Ностальгическая тема оказалась близка и Семину:

– Я прекрасно представляю, что может понравиться болельщикам. Так как образовалось время, эта идея сама по себе и созрела, – сказал Семин Eurosport. – Я долго присматривался к бренду и в то же время покупал у них одежду. Дарил друзьям вещи с изображением герба СССР.

– В чем основная идея вашей коллекции?

– Если это мой бренд, я должен делать акцент на каких-то своих высказываниях. Самое главное – напомнить нашим болельщикам об очень хорошем и счастливом периоде, когда мы были обладателями золотых и серебряных медалей, брали Кубок и Суперкубок. На это направлено наше продвижение.

В программе будет все: шарфы и шапки-петушки, которые вы любите, женская спортивная одежда, дорогие спортивные костюмы из перуанской шерсти. Все будет стильно и качественно. Основной акцент – на бережном отношении к нашей истории и к нашим победам. Особенно тем, что были в последнее время.

– Есть что-то, что вы хотите сказать не болельщикам, а клубу?

– Сложно сказать. Сегодня это в большей степени направлено на болельщиков. Как их симпатии будут развиваться, так и мы будем продумывать нашу акцию.

– Для вас важно, чтобы болельщики приходили в этой одежде на стадион?

– Не знаю... Они купят и будут распоряжаться своими вещами как захотят.

Семин лично утверждает каждый эскиз и следит за качеством

Основатель «Олова» Александр Маланин в детстве занимался футболом в одной группе с Евгением Алдониным, а теперь помогает народному тренеру стать еще более народным.

– Семину интересно, он участвует во всех процессах. Очень щепетильно относится, что вызывает еще больше уважения, – признался Eurosport предприниматель. – Согласование каждого образца идет непосредственно с Семиным. Начиная даже не с одежды, а с эскизов. Он выбирает, что-то корректирует, до выхода образца мы встречаемся по два-три раза.

Юрий Палыч – модник, это известно. Он стильный и всегда выбирал качественную одежду. Чувствует, где нужно дожать. А мы стараемся соответствовать его требованиям.

– Что это за требования?

– Юрий Палыч сразу обозначил два условия: качество и доступность. Мы выбрали максимальное качество материалов, доступное на российском рынке, уделили внимание хорошей упаковке и разным привлекательным вещам. Семин всегда думает о болельщиках, чтобы было выполнено с душой. Уверен, люди, получившие первую партию маек, счастливы.

– Первая футболка получилась довольно простой...

– Хочу пояснить: мы создаем не мерч, не ручки с блокнотиками, а полноценный бренд одежды. Пока мы только презентовали логотип, который выбрал сам Юрий Палыч. Он будет переноситься на другие вещи, не только футболки. Наша одежда будет в разных цветах, поэтому любой человек, который уважает Семина, сможет спокойно ее надеть.

– А почему выбрали именно такой логотип?

– Никто не празднует гол так, как Юрий Палыч. Он бежал с поднятой вверх рукой – это советская школа. Сейчас, наверное, все более сдержаны. Этот бег передает положительный заряд, из множества жестов мы выбрали его. Плюс у нас есть портрет Семина с большим пальцем вверх. Так он обычно благодарил болельщиков.

У него вообще очень большой архив личных фотографий. Мы предложили организовать в магазине галерею, для начала сделаем корнер. Там будут висеть постеры в рамках, эти постеры мы также будем продавать. Семейный архив – всегда некий эксклюзив.

Есть, допустим, фотография – Юрий Палыч со Львом Яшиным (Семин сказал, что фото сделано перед финалом Кубка СССР 1970-го – Eurosport). Ну кто из современников имеет такую фотографию? Мы будем стараться отходить от простых решений. Должна быть какая-то неожиданность, где-то – юмор.

Мы засекали секундомером: через девять минут все вещи из коллекции закончилось!

– Без варежек коллекция Семина, наверное, не обойдется?

– Это то, что очевидно.

– Первыми результатами продаж вы довольны?

– Мы засекали секундомером: через девять минут все закончилось! Через 10 дней будет вторая партия. Юрий Павлович сказал, что опять сделает карточки. В целом мы настроены на летнюю и зимнюю коллекцию.

– Особые пожелания у Семина были?

– Я предложил две линейки: одну – до 2 тысяч рублей. И вторую – премиальную, из специальных материалов. У меня хорошие контакты в Перу по производству хлопка. Есть шерсть альпака, считается лучшей в мире. Семин тоже все это хочет, но мы будем двигаться постепенно, чтобы всем было комфортно.

– Какое впечатление на вас производит Семин как человек?

– Настоящий. Свой. Искренний. И внимательный.

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