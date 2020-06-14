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Жена Смольникова: «Мне футбол надоел. Никогда не любила и не понимала эту игру»

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Игорь Смольников с женой Екатериной

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
40 минут назад

Екатерина явно не стала бы агентом мужа по примеру Ванды.

Екатерина Смольникова, жена защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказала о неоднозначном отношении к футболу.

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру. Если завтра футбол вдруг закончится, то наш уровень жизни никак не изменится. Мы часто обсуждали с Игорем, как будем существовать, когда он закончит карьеру, поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать», – сказала Смольникова в программе «Нефутбольные истории» на канале «Матч ТВ».

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