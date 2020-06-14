Екатерина явно не стала бы агентом мужа по примеру Ванды.

Екатерина Смольникова, жена защитника «Зенита» Игоря Смольникова, рассказала о неоднозначном отношении к футболу.

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру. Если завтра футбол вдруг закончится, то наш уровень жизни никак не изменится. Мы часто обсуждали с Игорем, как будем существовать, когда он закончит карьеру, поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать», – сказала Смольникова в программе «Нефутбольные истории» на канале «Матч ТВ».

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31-летний Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года.

В составе петербургского клуба он завоевал 5 трофеев.

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