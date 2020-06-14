Футбол
Чемпионат России

Писатель Быков: «Фанаты «Спартака» не поддерживают и не осуждают Ефремова? Это правильное решение»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Дмитрий Быков

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Друг и коллега Михаила Ефремова дал развернутую оценку трагичной ситуации.

Российский писатель, поэт и просветитель Дмитрий Быков высказался о ситуации вокруг популярного актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, который попал в ДТП со смертельным исходом.

– Может быть, самое правильное поведение – заявление активных фанатов «Спартака» о том, что они не будут ни поддерживать, ни осуждать Ефремова?

Теннис

«Тюрьма – единственный способ избавиться от пагубных привычек». Кафельников – о наказании Ефремова

10/06/2020 В 16:30

– Наверное, для людей, которые его не знают, которые знают его только как фаната «Спартака», это правильное решение. Но для его друзей естественно, по крайней мере, сострадать и не давать его затаптывать. Это не значит его отмазывать, как отмазывают своих представители верхов, это не значит его защищать.

Он сам хочет наказания. Он абсолютно хочет за это поплатиться. Я не забуду то добро, которое я видел от Ефремова, те хорошие слова, которые он мне говорил. Я не забуду, как мне было интересно с ним работать. И называть человека убийцей за непреднамеренное убийство тоже, по-моему, нельзя. Он стал убийцей помимо всякой своей воли.

Я не призываю ни к какой защите. Я говорю только о том, чтобы падающего не толкать. Ну что это такое?! Почему надо обязательно ненавидеть успешного человека и ждать, когда он оступится, чтобы вот тут-то налететь? Почему надо вот тут его проклинать за то, что у него был успех? Он больше ста ролей сыграл, и каких ролей. Разумеется, то, что он совершил – чудовищно, но он не владел собой в этот момент, он загнал себя в ситуацию, когда перестал быть собой. Нельзя же зачеркивать все, понимаете? – заявил Быков в эфире «Эха Москвы».

  • Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы – он выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в «Ладу», за рулем которой был 58-летний доставщик еды Сергей Захаров.
  • Захаров был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами ребер, шейного отдела позвоночника, бедра, с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами внутренних органов. В районе 5 утра пострадавший скончался.

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Болельщик «Спартака» Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет тюрьмы

09/06/2020 В 05:20
Чемпионат России

По легенде «Спартак» мог выиграть чемпионат России-2009. Это правда или сектантский бред?

11/06/2020 В 11:00
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСпартак
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Джорджина похвасталась растяжкой и изящно села на продольный шпагат

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат России

Кокорин: «Ракицкий – гениальный игрок, как можно было не вызывать его в сборную? Это абсурд и бред»

ЧЕРЕЗ 37 МИНУТ
MLS

В США футболистам разрешили вставать на колено во время гимна. Трамп пообещал не смотреть матчи

ЧЕРЕЗ 11 МИНУТ
Чемпионат Англии

Бывший ганский футболист назвал себя отцом Рэшфорда

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

00:00:32
Play Icon
Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

19 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

ДЕНЬ НАЗАД
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

ВЧЕРА В 14:22
Чемпионат России

«Имидж у него плохой». Геркус рассказал, как Мещеряков заблокировал трансфер Дзюбы в «Локомотив»

12/06/2020 В 13:11
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

ВЧЕРА В 12:14
Play Icon
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Лига чемпионов УЕФА

«Реал» – «Ливерпуль»: перед матчем

26/05/2018 В 08:00
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалЖена Смольникова: «Мне футбол надоел. Никогда не любила и не понимала эту игру»
Следующий материалВ США футболистам разрешили вставать на колено во время гимна. Трамп пообещал не смотреть матчи