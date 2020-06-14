Друг и коллега Михаила Ефремова дал развернутую оценку трагичной ситуации.

Российский писатель, поэт и просветитель Дмитрий Быков высказался о ситуации вокруг популярного актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, который попал в ДТП со смертельным исходом.

– Может быть, самое правильное поведение – заявление активных фанатов «Спартака» о том, что они не будут ни поддерживать, ни осуждать Ефремова?

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– Наверное, для людей, которые его не знают, которые знают его только как фаната «Спартака», это правильное решение. Но для его друзей естественно, по крайней мере, сострадать и не давать его затаптывать. Это не значит его отмазывать, как отмазывают своих представители верхов, это не значит его защищать.

Он сам хочет наказания. Он абсолютно хочет за это поплатиться. Я не забуду то добро, которое я видел от Ефремова, те хорошие слова, которые он мне говорил. Я не забуду, как мне было интересно с ним работать. И называть человека убийцей за непреднамеренное убийство тоже, по-моему, нельзя. Он стал убийцей помимо всякой своей воли.

Я не призываю ни к какой защите. Я говорю только о том, чтобы падающего не толкать. Ну что это такое?! Почему надо обязательно ненавидеть успешного человека и ждать, когда он оступится, чтобы вот тут-то налететь? Почему надо вот тут его проклинать за то, что у него был успех? Он больше ста ролей сыграл, и каких ролей. Разумеется, то, что он совершил – чудовищно, но он не владел собой в этот момент, он загнал себя в ситуацию, когда перестал быть собой. Нельзя же зачеркивать все, понимаете? – заявил Быков в эфире «Эха Москвы».

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы – он выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в «Ладу», за рулем которой был 58-летний доставщик еды Сергей Захаров.

Захаров был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами ребер, шейного отдела позвоночника, бедра, с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами внутренних органов. В районе 5 утра пострадавший скончался.

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