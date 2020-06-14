Тот случай, когда политика все же вмешалась в футбол.

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о том, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины.

«Ракицкий объявил, что закончил со сборной по понятным причинам. Он понимает, что его больше не вызовут. Я недавно как никто близко прикоснулся к системе. Хорошего там ничего нет. Там люди, у них свое мышление, политические стратегии, от чего будет выгодно им в дальнейшем.

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Рак – гениальный футболист, как можно было не вызывать его в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал Украину, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки», – заявил Кокорин в эфире ютьюб-канала «Кент».

Права на Кокорина принадлежат «Зениту».

Ракицкий перешел в «Зенит» в январе прошлого года. После этого бывший защитник «Шахтера» перестал получать вызовы в сборную Украины.

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