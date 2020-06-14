Кристофер Самба
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Конголезский защитник страдал в России от расизма.
Бывший футболист «Анжи» и московского «Динамо» Кристофер Самба высказался о расизме в России.
«В России вне футбола меня защищало знание людей о том, что я футболист. Это помогало, но у меня все равно было это чувство. То, как люди смотрят на тебя, когда ты приходишь в какое-нибудь модное место и даже когда просто ходишь по магазинам с женой... Они не ожидают, что я могу купить хорошие вещи. Это больно.
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В итоге я ничего не покупал, потому что зачем отдавать кому-то деньги, когда на тебя смотрят, будто ты ничего не стоишь. Только потому, что ты черный. Было тяжело. Вне дома мы образовали свою компанию, всегда были с одноклубниками и их семьями, это защищало нас. Я скажу так: больше всего меня ранит прикрываемый расизм. Когда я беру семью в отпуск и нахожусь в бизнес-классе, ко мне подходит женщина и говорит: «Извините, эконом-класс в той стороне». Это больно», – цитирует Кристофера The Athletic.
- Самба выступал за «Анжи» в 2012-2013 гг., за «Динамо» – в 2013-2016 гг.
- В 2018 году Кристофер завершил карьеру. Последним клубом стала «Астон Вилла».
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