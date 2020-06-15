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«В Эстонии практически все дебилы». Червиченко ответил на наезд экс-игрока «Спартака» Кинка

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Тармо Кинк

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Бывший президент московского клуба продемонстрировал скилл критического мышления.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на слова эстонского футболиста Тармо Кинка о том, что функционер не хотел видеть его в команде из-за национальной принадлежности.

«Слова Кинка? Это подтверждает, что в Эстонии практически все дебилы. Но если и был человек, который хотел его подписать в «Спартак», то это был я. У него хорошая левая и он с хорошим ударом. Но поскольку они там все пребывают в заторможено-подмороженном состоянии, поэтому я не удивляюсь. Это такая глупость и бред полнейший», – цитирует Червиченко Sport24.

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  • Кинк выступал за «Спартак» с 2003 по 2005 годы, но почти не играл.
  • 34-летний страйкер сейчас играет за «Зенит» из Таллина.

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