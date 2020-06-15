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«Прекрасно представляю, что может понравиться болельщикам». Семин – о своей линии одежды

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Юрий Семин, «Локомотив»

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через 44 минут

Юрий Палыч хочет отплатить преданным фанатам качественными и красивыми обновками.

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о создании собственной линии одежды – коллаборация будет выпущена совместно с брендом «Олово».

– Я прекрасно представляю, что может понравиться болельщикам. Так как образовалось время, эта идея сама по себе и созрела, – сказал Семин Eurosport. – Я долго присматривался к бренду и в то же время покупал у них одежду. Дарил друзьям вещи с изображением герба СССР.

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– В чем основная идея вашей коллекции?

– Если это мой бренд, я должен делать акцент на каких-то своих высказываниях. Самое главное – напомнить нашим болельщикам об очень хорошем и счастливом периоде, когда мы были обладателями золотых и серебряных медалей, брали Кубок и Суперкубок. На это направлено наше продвижение.

В программе будет все: шарфы и шапки-петушки, которые вы любите, женская спортивная одежда, дорогие спортивные костюмы из перуанской шерсти. Все будет стильно и качественно. Основной акцент – на бережном отношении к нашей истории и к нашим победам. Особенно тем, что были в последнее время.

– Для вас важно, чтобы болельщики приходили в этой одежде на стадион?

– Не знаю... Они купят и будут распоряжаться своими вещами как захотят, – заявил Семин в интервью Eurosport.ru.

  • Контракт Семина с «Локомотивом» истек 31 мая и не был проблен по решению руководства клуба.
  • Юрий Палыч трижды приходил в «Локомотив», с ним железнодорожники выиграли три чемпионата России и шесть Кубков страны.

Не забудь почитать полный материал о Семине и его работе по созданию бренда

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