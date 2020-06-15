14 суток на самоизоляции вместо потрясающей игры четвертой и 12-й команд РПЛ.

Матч 23-го тура Тинькофф – Чемпионата России по футболу между «Сочи» и «Ростовом», вероятно, пройдет без болельщиков гостевого клуба.

Из-за действующего карантина в Краснодарском крае все приезжающие в город-курорт должны отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

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«Присутствовать на футбольном матче между клубами «Сочи» и «Ростов» смогут только сочинцы. Те болельщики, которые самостоятельно приедут в Сочи на футбол, попадут не на матч, а в обсерватор», – заявил представитель городской администрации в интервью агентству «Интерфакс».

В ведомстве также добавили, что фанатов допустят на арену «Фишт» только в масках и перчатках, при входе у всех измерят температуру тела (она не должна превышать 37 градусов). Зрителей рассадят с учетом социальной дистанции в 1,5 метра.

Матч «Сочи» – «Ростов» пройдет 19 июня и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стадион в олимпийской столице вмещает 45 тысяч зрителей. С учетом разрешенных 10% игру РПЛ посетят не более 4,5 тысяч болельщиков.

«Сочи» – «Ростов» станет первой встречей на футбольном поле Александра Кокорина и Павла Мамаева почти за два года.

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