Жена полузащитника «Нижнего Новгорода» Александра Сапеты Яна
Фото: Eurosport
Девушка счастлива в уюте с полузащитником «Нижнего Новгорода».
Экс-полузащитник «Динамо», а ныне игрок «Нижнего Новгорода» из ФНЛ Александр Сапета женат на приятной девушке по имени Яна. Красавица перебралась в Москву для участия в конкурсах красоты и встретила свою любовь.
Яна и Александр сыграли свадьбу в 2018-м, но самым интригующим моментом стала просьба руки девушки: Сапета пригласил возлюбленную на романтический ужин в день ее рождения, где и вручил ей кольцо.
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