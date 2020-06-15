Девушка счастлива в уюте с полузащитником «Нижнего Новгорода».

Экс-полузащитник «Динамо», а ныне игрок «Нижнего Новгорода» из ФНЛ Александр Сапета женат на приятной девушке по имени Яна. Красавица перебралась в Москву для участия в конкурсах красоты и встретила свою любовь.

Яна и Александр сыграли свадьбу в 2018-м, но самым интригующим моментом стала просьба руки девушки: Сапета пригласил возлюбленную на романтический ужин в день ее рождения, где и вручил ей кольцо.

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