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Жена Семака: «Самое важное слово для современных людей – адекватность. Мир сходит с ума»

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Сергей и Анна Семак

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 5 минут

Программное заявление из инстаграма.

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна прокомментировала актуальную ситуацию в мире.

«Если бы меня попросили назвать всего одно, самое важное слово в арсенале современного человека, я бы, не задумываясь ни секунды, ответила «адекватность». Мир медленно, но верно сходит с ума, находясь во власти сценаристов настоящего и будущего времени. Даже то, что раньше казалось абсурдом, сегодня становится нормой.

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Джоан Роулинг выдвинули обвинение в разделение гендерной идентичности – какая неслыханная дерзость! – подхватила толпа. Помню, как выбирала трусы для мужа в сувенирном магазине музея Гугенхайм, в Нью-Йорке. Одна модель была сшита как мужская, но без привычного шва спереди, пришлось уточнить у продавца, на кого она рассчитана. Меня пристыдили: «Who cares about gender?!»

Сегодня мы пересекаем рубеж, за которым адекватность и рассудительность остаются последним оплотом сохранения нравственной идентичности. Мы так легко соглашаемся с тем, во что нас заставляют верить. Иногда даже не хочется думать – проще принять чужую удобную точку зрения и выдать за свою.

Медиаканалы работают без сна и отдыха, любой самый невероятный по степени абсурда вброс имеет все шансы найти широкий отклик в обществе. Анализировать информацию, отделяя свет от тьмы, правду ото лжи, в бешеном темпе жизни становится некогда. С самого детства мы пользуемся теми установками, которые дают нам родители, вырастая, по привычке копируем на жесткий диск то, что транслируют влиятельные медиа лидеры, преследуя свои, до определенного времени никому не известные цели.

Я против расизма – это очевидный факт. Я за правду, добро и свет. Я против бездумного, слепого поклонения золотому тельцу, выбирая которого человек становится заложником системы – удобным, толерантным откровенному злу, неизлечимо зависимым. Против подмены понятий, лицемерия и пустоты, которая за всем этим следует.

Потеряв нравственную идентичность, адекватность и способность мыслить аналитически, доверяя сердцу, мы потеряем контроль над жизнью, но самое печальное – навсегда потеряем себя, свободу и мир в душе», – написала Семак в инстаграме.

  • В семье Сергея и Анны Семак семеро детей. Анна неоднократно заявляла, что хочет усыновить темнокожего ребенка.
  • 1 июня Семак подписал новый контракт с «Зенитом» до 2022 года с возможностью продления еще на один сезон.

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