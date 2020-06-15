Неужели очередной трансфер из России в Англию?

Инсайдер El Mundo Deportivo Франсеск Агилар сообщил, что лондонский «Арсенал» находится в фазе активных переговоров по приобретению форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Арсенал» близок к покупке иранца Сердара Азмуна из санкт-петербургского «Зенита». Его рекомендовал бывший игрок «канониров» Андрей Аршавин. [Азмун – ] интересный футболист», – написал Агилар в твиттере.

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25-летний нападающий сборной Ирана забил в Тинькофф-РПЛ 10 мячей в 21 игре.

После 28 туров «Арсенал» идет на девятом месте в чемпионате Англии и отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.

20 июня «Зенит» в Москве в центральном матче 23-го тура встретится с ЦСКА. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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