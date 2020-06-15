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El Mundo Deportivo: «Арсенал» близок к покупке Азмуна, его рекомендовал Аршавин

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Сердар Азмун, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Неужели очередной трансфер из России в Англию?

Инсайдер El Mundo Deportivo Франсеск Агилар сообщил, что лондонский «Арсенал» находится в фазе активных переговоров по приобретению форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Арсенал» близок к покупке иранца Сердара Азмуна из санкт-петербургского «Зенита». Его рекомендовал бывший игрок «канониров» Андрей Аршавин. [Азмун – ] интересный футболист», – написал Агилар в твиттере.

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  • 25-летний нападающий сборной Ирана забил в Тинькофф-РПЛ 10 мячей в 21 игре.
  • После 28 туров «Арсенал» идет на девятом месте в чемпионате Англии и отстает от зоны Лиги чемпионов на восемь очков.
  • 20 июня «Зенит» в Москве в центральном матче 23-го тура встретится с ЦСКА. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Area Napoli: «Арсенал» хочет подписать Азмуна, Артета обратился за помощью к Аршавину

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