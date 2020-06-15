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Николич: «Хотел бы догнать «Зенит», но задача «Локомотива» – сохранить второе место»

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Марко Николич, «Локомотив»

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через час

Не лучшее начало эпохи после Семина.

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился планами на остаток сезона.

«Сейчас необычная ситуация. Но мы не должны искать оправданий, нужно искать решение проблемы. Было бы просто спрятаться и сказать: извините, такая ситуация, ничего не можем сделать.

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02/06/2020 В 17:08

Но я на первой тренировке сказал футболистам: нужно попасть в Лигу чемпионов. Я бы, конечно, хотел догнать «Зенит», но понимаю, что сделать это будет очень сложно. У нас задача сохранить второе место. Если удастся, я буду очень счастлив.

Нам нужно играть в стабильный футбол, быть организованными, прессинговать, не позволять контратаки. Но большие изменения мы не можем сделать. Понятно, что какие-то идеи привнесем, но кардинально что-то сделать не сможем.

Сейчас я доволен командой. Она очень опытная, верю, что покажет максимум. Сейчас у нас задача попасть в Лигу чемпионов, думаем только об этом», – заявил Николич в эфире программы «8-16» на «Матч! Премьер». Его цитирует «Спорт-Экспресс».

  • 40-летний Николич подписал контракт с «железнодорожниками» и возглавил клуб после Юрия Семина, выигравшего чемпионат, два кубка и Суперкубок страны.
  • За восемь туров до окончания Тинькофф-РПЛ «Зенит» опережает «Локомотив» на девять очков.

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