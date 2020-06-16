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Андронов: футболисты «Спартака»-2 пересекли границу Финляндии с Россией на велосипедах

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Пересечение границы

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Видимо, на велосипедистов ограничения не распространяются.

Трое футболистов второй команды «Спартака» вернулись в Россию через границу с Финляндией – они въехали в страну на велосипедах.

Как сообщает телеграм-канал Алексея Андронова, игроки «Спартака»-2 Николоз Кутателадзе, Малкольм Баду и Андреа Романьоли попали на территорию РФ из скандинавской страны на двухколесных транспортных средствах, но оставили велосипеды где-то у границы. Каким образом футболистам разрешили въезд в период локдауна, источник не уточняет.

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