Полузащитник «Зенита» скоро станет свободным агентом.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе.

Контракт игрока с петербургским клубом истекает уже летом. Далер получил травму в конце прошлого сезона и в нынешней кампании не имел твердого места в составе – как сообщает L'Équipe, футболист хочет уехать в Европу в статусе свободного агента. По информации источника, у Кузяева есть варианты в Германии, Испании и Франции. Среди заинтересованных клубов – «Хоффенхайм», «Валенсия» и «Марсель». Переговоры с командой Бундеслиги находятся в продвинутой стадии, но французский клуб во главе с Андре Вилашем-Боашем может заманить футболиста возможностью поиграть в Лиге чемпионов.

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Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в 8 млн евро.

27-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года после перехода из «Терека».

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