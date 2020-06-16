Красно-синие сердечки вздрогнули.

Агент нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра прокомментировал будущее клиента.

Контракт 35-летнего страйкера с «Коринтиансом» истек в июне, и в медиа циркулировали настойчивые слухи о возвращении Вагнера в ЦСКА. «Все думают, что он возвращается в Россию, но он может перейти в другое место», – цитирует Феррейру Globo Esporte.

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По информации источника, другим вариантом для страйкера является камбэк в Турцию, где он поиграл за «Бешикташ» и «Аланьяспор».

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

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Чемпионат России Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА 06/06/2020 В 05:21