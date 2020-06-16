Вагнер Лав
Фото: Getty Images
Красно-синие сердечки вздрогнули.
Агент нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра прокомментировал будущее клиента.
Контракт 35-летнего страйкера с «Коринтиансом» истек в июне, и в медиа циркулировали настойчивые слухи о возвращении Вагнера в ЦСКА. «Все думают, что он возвращается в Россию, но он может перейти в другое место», – цитирует Феррейру Globo Esporte.
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- По информации источника, другим вариантом для страйкера является камбэк в Турцию, где он поиграл за «Бешикташ» и «Аланьяспор».
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.
Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?
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