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Агент Вагнера Лава – о возвращении в России: «Он может перейти в другое место»

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Вагнер Лав

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Красно-синие сердечки вздрогнули.

Агент нападающего Вагнера Лава Эвандро Феррейра прокомментировал будущее клиента.

Контракт 35-летнего страйкера с «Коринтиансом» истек в июне, и в медиа циркулировали настойчивые слухи о возвращении Вагнера в ЦСКА. «Все думают, что он возвращается в Россию, но он может перейти в другое место», – цитирует Феррейру Globo Esporte.

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  • По информации источника, другим вариантом для страйкера является камбэк в Турцию, где он поиграл за «Бешикташ» и «Аланьяспор».
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду, а также в 2013 году.

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

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