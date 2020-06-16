Дарья Валитова
Фото: Instagram
Дарья Валитова радуется теплу из дома.
Супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в инстаграм фото в купальнике.
«Лето оно такое», – подписала лучезарный снимок Дарья.
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- У 29-летней Валитовой и Кокорина есть общий ребенок.
- Александр проводит вторую половину сезона на правах аренды в «Сочи». Контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» истечет в июле. Сам Кокорин не скрывает желания поиграть в европейском клубе.
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