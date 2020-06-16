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«Лето оно такое». Жена Кокорина выложила яркое фото в золотом купальнике

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Дарья Валитова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Дарья Валитова радуется теплу из дома.

Супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в инстаграм фото в купальнике.

«Лето оно такое», – подписала лучезарный снимок Дарья.

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  • У 29-летней Валитовой и Кокорина есть общий ребенок.
  • Александр проводит вторую половину сезона на правах аренды в «Сочи». Контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» истечет в июле. Сам Кокорин не скрывает желания поиграть в европейском клубе.

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