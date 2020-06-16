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Панюков: «Полиции нужно быть жестче. Сажал бы в камеры на пару дней тех, кто нарушает самоизоляцию»

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Андрей Панюков, Владимир Ильин, Михаил Меркулов, «Урал»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 3 минут

Карательная терапия по-свердловски.

Нападающий «Урала» Андрей Панюков высказался о борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

«Когда режим был пожестче, возле дома, где я живу в Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда, выписывали штрафы. Через три недели все это закончилось. Теперь я в 10 вечера выхожу на балкон и вижу очень много народа на берегу.

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Люди вовсю купаются, а потом все еще удивляются резкому всплеску заболеваемости в Екатеринбурге. Если раньше был прирост заболевших по 50 человек в день, то сейчас это 250. Так что чему тут удивляться?

Я бы поставил ограждения вокруг того же Верх-Исетского пруда. Потому что все это неправильно, на самом деле.

Полиции нужно быть жестче! А то у нас придут полицейские, мило поговорят, попросят разойтись и так же уйдут. Это не работает! Да даже посидели бы люди часа по три-четыре часа в камере и уже бы задумались. Лично я бы сажал в камеры на пару дней», – заявил Панюков в интервью «Накануне.ру».

  • В 17 матчах Тинькофф РПЛ Панюков забил за «Урал» четыре мяча.
  • По состоянию на 16 июня число заразившихся COVID-19 в России достигло 545 458 человек. В Екатеринбурге выявлено 9789 ковид-положительных пациентов.

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