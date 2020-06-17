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Вратарем «Краснодара» интересуются клубы Испании, Греции, Турции и Швейцарии

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Станислав Крицюк

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Станислав Крицюк готов к покорению Европы.

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк покинет клуб после завершения сезона-2019/20 и продолжит карьеру в Европе.

«Станислав принял решение покинуть «Краснодар», его не устраивает роль запасного. Через полтора месяца он станет свободным агентом, и уже сейчас к нему есть предметный интерес со стороны нескольких клубов. Одним из таких является греческий «Олимпиакос». Наставник клуба Педру Мартинш хорошо знает Станислава еще по временам его выступлений в чемпионате Португалии. Проявляют к футболисту интерес и ряд турецких грандов. Скорее всего, летом Крицюк уедет в Европу», – цитируют «Известия» собственный источник, знакомый с ситуацией.

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Также комментарий дал Ягу Фернандеш из агентства D-Sports, представляющего интересы 29-летнего голкипера.

«Сейчас у Станислава действующий контракт с «Краснодаром», и мы уважаем это соглашение. Но до его окончания не так много времени, поэтому мы имеем право прорабатывать другие варианты. Конечно, я не могу назвать конкретные клубы, которые заинтересованы в Крицюке, но могу сказать, что к нему есть интерес со стороны греческих, турецких, испанских и швейцарских команд. Думаю, многие захотят в августе заполучить его в статусе свободного агента», – сказал Фернандеш.

  • Крицюк выступал за португальские «Брагу» и «Риу Аве». В «Краснодар» перешел в 2016 году.
  • В том же году Станислав играл за сборную России в товарищеских матчах.

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