Отец знаменитого футболиста сомневается, что Динияр вернется на поле на профессиональном уровне.

Экс-футболист «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов, скорее всего, уже не вернется на поле, сообщил отец игрока Ринат Билялетдинов.

«Футбол он не забросил, но играет не на профессиональном уровне, сейчас он больше сосредоточен на других делах. Попробовал себя в «Сочи» в минувшем сезоне, но по разным причинам не срослось. Это очень тонкий момент – переход от профессиональной футбольной деятельности к обычной жизни.

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Поигрывает за ветеранов, но не думаю, что он вернется в большой футбол. Сегодня он сменил и стиль жизни, и круг общения. Случилось это без резких скачков, что очень хорошо», – заявил Билялетдинов-старший в интервью «МК».

Динияр – чемпион России-2004, обладатель Кубка (2006/07) и Суперкубка (2005) страны в составе «Локомотива».

Со сборной России Динияр завоевал бронзу Евро-2008.

Билялетдинов не выступал с 2018 года, но официального заявления об уходе из футбола не делал.

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