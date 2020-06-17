Чтобы лишиться еврокубков, нужно сначала попасть в еврокубки.

Спортивный юрист заявил, что московскому «Спартаку» может грозить исключение из еврокубков из-за дела о трансфере Эсекиэля Понсе.

«С точки зрения спортивного права по данному делу действует двойное правовое регулирование складывающихся отношений: нормами футбольного права, а также, в случае выявления признаков мошенничества, нормами уголовного права. Исходя из правил футбольного права, теоретически в случае выявления составов правонарушений «Спартаку» могут грозить такие наказания, как крупный денежный штраф, понижение в классе и исключение из еврокубков на несколько лет. Окончательное решение данного вопроса находится в ведении международного спортивного арбитражного суда.

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В случае выявления в данном деле признаков коррупции, в частности мошенничества в виде откатов, правонарушителям и соучастникам – физическим лицам может грозить уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы. Но это уже миссия государственных правоохранительных органов, которые в своей работе руководствуются принципом презумпции невиновности», – цитирует «Р-Спорт» Сергея Алексеева, председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России.

Эсекиэль Понсе Фото: Getty Images

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил «Спорт-Экспрессу», что опасения напрасны. «Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у «Ромы» из-за этого трансфера», – прокомментировал функционер.

В мае ФИФА начала расследование по трансферу после обращения аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз», который не получил 40 процентов от вырученной за Понсе суммы – «Спартак» заплатил за нападающего 2 млн евро, в сделку включили вратаря Андреа Романьоли, который сейчас играет за «Спартак-2». Аргентинцы требуют от «Ромы» компенсацию в 2,4 миллиона евро.

23-летний Понсе подписал контракт со «Спартаком» летом 2019 года.

В сезоне-2019/20 игрок забил за «Спартак» 9 мячей в 26 матчах.

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