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6 игроков «Ростова» заразились COVID-19 – клуб ушел на двухнедельный карантин

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Валерий Карпин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
36 минут назад

Матч команды с «Сочи» должен был состояться через два дня.

У шестерых футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус за два дня до рестарта чемпионата России.

«Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин. В рамках подготовки к матчу 23-го тура в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал команды проходят регулярные тесты на COVID-19. Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» – это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал», – говорится в официальном заявлении клуба.

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  • Матч «Сочи» – «Ростов» должен был пройти в день возобновления Тинькофф РПЛ – 19 июня.
  • Команда под руководством Валерия Карпина занимает четвертое место и претендует на попадание в еврокубки.

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