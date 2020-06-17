Матч команды с «Сочи» должен был состояться через два дня.

У шестерых футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус за два дня до рестарта чемпионата России.

«Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин. В рамках подготовки к матчу 23-го тура в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, футболисты, тренерский штаб и персонал команды проходят регулярные тесты на COVID-19. Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» – это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал», – говорится в официальном заявлении клуба.

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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале уточняет, что заразились Еременко, Хаджикадунич, Байрамян, Норманн, Попов и Логашов.

Матч «Сочи» – «Ростов» должен был пройти в день возобновления Тинькофф РПЛ – 19 июня.

Команда под руководством Валерия Карпина занимает четвертое место и претендует на попадание в еврокубки.

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