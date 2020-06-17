Дьяков – о периоде в «Ростове»: «Претенденты на чемпионство привозили мешки денег»

Виталий Дьяков
Фото: Getty Images
И никаких договорных матчей.
Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос, сталкивался ли он с договорными матчами в период игры в клубе.
«В «Ростове» с договорными матчами не сталкивался. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили, вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили все поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки», – цитирует Дьякова «Чемпионат».
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- 31-летний Дьяков играл за «Ростов» с 2012 по 2015 годы.
- Сейчас Виталий находится в статусе свободного агента.
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