Дьяков – о периоде в «Ростове»: «Претенденты на чемпионство привозили мешки денег»

И никаких договорных матчей.

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос, сталкивался ли он с договорными матчами в период игры в клубе.

«В «Ростове» с договорными матчами не сталкивался. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили, вот вам, поделите, как хотите. Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили все поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки», – цитирует Дьякова «Чемпионат».

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31-летний Дьяков играл за «Ростов» с 2012 по 2015 годы.

Сейчас Виталий находится в статусе свободного агента.

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