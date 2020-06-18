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Карпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Ростове»

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Валерий Карпин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Карпин знает, что ничего не знает о техническом поражении.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не знает, как клуб выйдет из ситуации с доигровкой Тинькофф РПЛ после заражения шести футболистов коронавирусом и ухода команды на двухнедельный карантин.

– Клуб уже все написал.

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– Находится ли на карантине молодежка?

– Узнавайте у клуба.

– Есть ли понимание, будут ли теперь технические поражения?

– Я не знаю. Откуда я могу знать? – цитирует 51-летнего Карпина «Чемпионат».

По информации «Рейтинга букмекеров», итоговое решение по ситуации будет принято после заключения Роспотребнадзора, который контактирует с клубом для выяснения всех медицинских нюансов. Ранее РФС заявил, что клубам, не явившимся на матч по причине, связанной с коронавирусной инфекцией, будет засчитываться техническое поражение. В данный момент обсуждается вариант с переносом ближайшего матча.

  • На 19 июня был запланирован матч «Ростова» с «Сочи».
  • В «Ростове» заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.

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