Валерий Карпин
Фото: Getty Images
Карпин знает, что ничего не знает о техническом поражении.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не знает, как клуб выйдет из ситуации с доигровкой Тинькофф РПЛ после заражения шести футболистов коронавирусом и ухода команды на двухнедельный карантин.
– Клуб уже все написал.
Карпин – о слухах, отправляющих его в «Локомотив»: «🤣🤣🤣»
– Находится ли на карантине молодежка?
– Узнавайте у клуба.
– Есть ли понимание, будут ли теперь технические поражения?
– Я не знаю. Откуда я могу знать? – цитирует 51-летнего Карпина «Чемпионат».
По информации «Рейтинга букмекеров», итоговое решение по ситуации будет принято после заключения Роспотребнадзора, который контактирует с клубом для выяснения всех медицинских нюансов. Ранее РФС заявил, что клубам, не явившимся на матч по причине, связанной с коронавирусной инфекцией, будет засчитываться техническое поражение. В данный момент обсуждается вариант с переносом ближайшего матча.
- На 19 июня был запланирован матч «Ростова» с «Сочи».
- В «Ростове» заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.
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