Футбол
Чемпионат России

«Ростов» просит «Сочи» о переносе, южане ссылаются на регламент. Что будет с матчем?

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Валерий Карпин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Похоже, команда Карпина пролетает мимо еврокубков.

17 июня стало известно о шести случаях заражения коронавирусом в составе «Ростова» – за два дня до игры с «Сочи» в чемпионате России.

Ростовчане в тот же день заявили, что уходят на двухнедельный карантин в полном составе. На следующий день «Сочи» опубликовал официальную позицию по инциденту. «Согласно регламенту, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх сезона-2019/20, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

Чемпионат России

Дьяков – о периоде в «Ростове»: «Претенденты на чемпионство привозили мешки денег»

20 ЧАСОВ НАЗАД

При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря. В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат», – говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в РФС с просьбой о переносе, и высказался о позиции соперника. «Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», – сказал функционер пресс-службе клуба.

Наиболее вероятный исход – техническое поражение ростовчан. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев подтвердил, что перенос возможен только с согласия «Сочи»: «Мы предупреждали, официально заявляли, коллеги, проводя товарищеские матчи, в том числе с молодежными составами, вы берете все риски на себя. Повторю, мы готовы говорить о переносе, но только при согласии обоих клубов. Заставить клуб «Сочи» играть 19 июля мы не можем. Если «Сочи» будет против, то «Ростову» в случае неявки на матч будет засчитано техническое поражение», – цитирует Алаева РИА «Новости».

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг намекнул, что клубная позиция отчасти связана с желанием футболистов. «Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!» – приводит слова Ротенберга РИА «Новости».

  • Противоречивости ситуации добавляет тот факт, что в декабре в схожей ситуации оказался сам «Сочи»: игру клуба с «Оренбургом» перенесли, когда у 10 игроков южан диагностировали ангину.
  • РПЛ возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» – «Ахмат».

Карпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Ростове»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России

6 игроков «Ростова» заразились COVID-19 – клуб ушел на двухнедельный карантин

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России

Карпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Ростове»

2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат РоссииРостовСочиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Селюк рассказал, как «Ротор» расторг контракт с воспитанником ЦСКА из-за цвета кожи

ЧЕРЕЗ 44 МИНУТ
Лига Европы УЕФА

«Ребята плакали, все были в слезах». Экс-форвард минского «Динамо» вспомнил 1:8 от «Зенита»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Карпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Ростове»

2 ЧАСОВ НАЗАД
Лига Европы УЕФА

Слова Лукашенко, боль Гуренко, месседж Семаку. Мог ли матч «Зенит» – «Динамо» быть договорным?

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

00:01:07
Play Icon

Тренды

Лига чемпионов УЕФА

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году

ВЧЕРА В 15:26
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Пушка с центра поля, гол в стиле Ибры и промах с трех метров – главный сок тура в Норвегии

ВЧЕРА В 14:58
Play Icon
КХЛ

URA.ru: Дацюк находится в захваченном монастыре

ВЧЕРА В 13:05
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Ты 10 раз пересмотришь немыслимый гол игрока «Викинга» пяткой в стиле Златана

ВЧЕРА В 12:37
Play Icon
Чемпионат Германии

«Бавария» – сильнейший клуб Германии восьмой год подряд

ВЧЕРА В 21:25
Play Icon
Футбол

Рождение легенды: день, когда 17-летний Холанн забил 4 мяча за 21 минуту

16/06/2020 В 12:47
Play Icon
Play Icon
Теннис

Нервы Брауна крепче, чем у Штирлица – немец при равном счете шмыгнул к сетке и сыграл божественно

15/06/2020 В 19:25
Play Icon
Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

14/06/2020 В 19:12
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

14/06/2020 В 16:46
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

14/06/2020 В 13:56
Play Icon
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

13/06/2020 В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалКарпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Ростове»
Следующий материалСелюк рассказал, как «Ротор» расторг контракт с воспитанником ЦСКА из-за цвета кожи