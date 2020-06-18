Похоже, команда Карпина пролетает мимо еврокубков.

17 июня стало известно о шести случаях заражения коронавирусом в составе «Ростова» – за два дня до игры с «Сочи» в чемпионате России.

Ростовчане в тот же день заявили, что уходят на двухнедельный карантин в полном составе. На следующий день «Сочи» опубликовал официальную позицию по инциденту. «Согласно регламенту, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх сезона-2019/20, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

Чемпионат России Дьяков – о периоде в «Ростове»: «Претенденты на чемпионство привозили мешки денег» 20 ЧАСОВ НАЗАД

При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря. В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат», – говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в РФС с просьбой о переносе, и высказался о позиции соперника. «Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушел на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее. Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против. Мы не хотим комментировать и давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», – сказал функционер пресс-службе клуба.

Наиболее вероятный исход – техническое поражение ростовчан. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев подтвердил, что перенос возможен только с согласия «Сочи»: «Мы предупреждали, официально заявляли, коллеги, проводя товарищеские матчи, в том числе с молодежными составами, вы берете все риски на себя. Повторю, мы готовы говорить о переносе, но только при согласии обоих клубов. Заставить клуб «Сочи» играть 19 июля мы не можем. Если «Сочи» будет против, то «Ростову» в случае неявки на матч будет засчитано техническое поражение», – цитирует Алаева РИА «Новости».

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг намекнул, что клубная позиция отчасти связана с желанием футболистов. «Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!» – приводит слова Ротенберга РИА «Новости».

Противоречивости ситуации добавляет тот факт, что в декабре в схожей ситуации оказался сам «Сочи»: игру клуба с «Оренбургом» перенесли, когда у 10 игроков южан диагностировали ангину.

РПЛ возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» – «Ахмат».

Карпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в «Ростове»

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России 6 игроков «Ростова» заразились COVID-19 – клуб ушел на двухнедельный карантин ДЕНЬ НАЗАД