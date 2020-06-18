Селюк рассказал, как «Ротор» расторг контракт с воспитанником ЦСКА из-за цвета кожи

Футбольный агент заявил, что в некоторых российских клубах не хотят видеть темнокожих футболистов.

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что «Ротор» расторг контракт с воспитанником ЦСКА Лайонелом Адамсом из-за цвета кожи.

«В России я столкнулся с одним случаем. Далеко ходить не надо, это пример с Волгоградом. Мы знаем, что некоторые команды и регионы зависят от администрации города или области, они говорят, что как раз по спортивному принципу мы у вас кого-то бы взяли, у вас очень хорошие игроки за небольшие деньги, но нам сказали, чтобы у нас в команде не было ни одного черного. Была история с Лайонелом Адамсом, который вообще россиянин, но темнокожий, его взяли, и вышла не совсем красивая история.

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Причем сами тренеры и спортивные директоры с удовольствием готовы подписать футболиста, потому что они видят и понимают, что эти футболисты им подходят, и футболист с точки зрения цены и качества им выгоден, но они говорят, что им говорят, чтоб никаких черных не было. Вот и все», – цитирует Селюка Sport24.

По информации источника, инцидент случился в январе 2020 года.

Адамс играет за казахстанский клуб «Каспий».

В 2011 году он сыграл один матч за сборную России U-18.

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