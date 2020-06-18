Телеведущая считает, что в этой ситуации от «Ростова» ничего не зависит.

Телеведущая Виктория Лопырева раскритиковала отказ «Сочи» от переноса матча с «Ростовом».

«Я считаю, что будет несправедливо, если «Ростову» засчитают поражение после того, как футболисты команды заболели коронавирусом. Коронавирус остановил авиасообщение и закрыл границы стран. Так каким образом «Сочи» может настаивать на том, что игра должна состояться именно в пятницу? Есть такое понятие форс-мажор, оно должно учитываться. Или должно приниматься во внимание.

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Коронавирус – это как раз тот самый случай. И это касается не только футбола, но и других сфер. Люди всегда пытаются оставаться людьми и входить в положение. Засчитывать поражение «Ростову» в такой ситуации по меньшей мере будет странно, это несоблюдение принципа фэйр-плей», – сказала Виктория РИА «Новости».

Матч должен состояться 19 июня.

17 июня стало известно о шести случаях заболевания коронавирусом среди игроков «Ростова».

«Сочи» считает, что перенос матча поставит под угрозу целостность Тинькофф РПЛ.

«Ростов» просит «Сочи» о переносе, южане ссылаются на регламент. Что будет с матчем?

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