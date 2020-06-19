Валерий Карпин
Фото: Getty Images
«Сочи» не захотел переносить матч.
Матч 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» состоится в запланированный срок – 19 июня.
На официальном сайте «Сочи» сообщается, что клубы договорились о проведении игры, несмотря на вспышку коронавируса в «Ростове» (шесть положительных тестов).
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Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ростов» отправит на игру команду 2003 года рождения, так как основа находится на двухнедельном карантине.
- Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
- Коронавирусом в «Ростове» больны Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов.
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