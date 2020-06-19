Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой

Разнимали всем «Зенитом».

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, как в 2016 году подрался с нападающим Артемом Дзюбой после поражения от «Краснодара».

– С Анюковым у вас драки не было. А с Дзюбой?

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– Была. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции... Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали.

– Кто первым сделал шаг навстречу?

– Михаил Бирюков, тренер вратарей. Он нас помирил.

– А в раздевалке, говорят, разнимал Кокорин.

– Да там вся команда пыталась нас успокоить.

– У вас с Дзюбой до тумаков дошло?

– Ну... Практически. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20.

– Начал Дзюба – из-за гола Окриашвили, пропущенного на последних секундах?

– Ага. Но это дело прошлое. Не будем мусолить, – рассказал 30-летний Лодыгин в интервью «Спорт-Экспрессу».

В 2016 году «Зенит» уступил «Краснодару» в добавленное время.

Сейчас Лодыгин играет в тульском «Арсенале».

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