Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой

Юрий Лодыгин
Фото: Getty Images
Разнимали всем «Зенитом».
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, как в 2016 году подрался с нападающим Артемом Дзюбой после поражения от «Краснодара».
– С Анюковым у вас драки не было. А с Дзюбой?
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– Была. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции... Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали.
– Кто первым сделал шаг навстречу?
– Михаил Бирюков, тренер вратарей. Он нас помирил.
– А в раздевалке, говорят, разнимал Кокорин.
– Да там вся команда пыталась нас успокоить.
– У вас с Дзюбой до тумаков дошло?
– Ну... Практически. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20.
– Начал Дзюба – из-за гола Окриашвили, пропущенного на последних секундах?
– Ага. Но это дело прошлое. Не будем мусолить, – рассказал 30-летний Лодыгин в интервью «Спорт-Экспрессу».
- В 2016 году «Зенит» уступил «Краснодару» в добавленное время.
- Сейчас Лодыгин играет в тульском «Арсенале».
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