Газзаеву приходилось отбиваться.

Властимил Петржела пришел в «Зенит» в конце 2002 года и пообещал, что совсем скоро команда заиграет зрелищно. Вместо этого питерцы посыпались: сливали «Шиннику», «Уралану» и «Черноморцу», доставали семь от «Динамо» и вообще еле ползали по полю. Тогда Власта зачехлил ветеранов, взял пачку дерзких юниоров из дубля (Быстров, Денисов, Власов), плюс дал полную свободу Кержакову, Радимову и Аршавину.

У «Зенита» мгновенно появилась быстрая, зрелищная и непредсказуемая атака, а ее первой статусной жертвой стал ЦСКА Газзаева. Москвичи мощно провели весну и уверенно катились к первому чемпионству, но в Петербурге их смяли – 4:1. Забил даже Даниэль Кирицэ, один из самых посредственных и деревянных защитников в истории «Зенита». Важнее всего, что та игра проходила в 15-м туре, а второй круг открывался матчем этих же соперников. У Газзаева было две недели, чтобы придумать, как обезвредить Петржелу, но даже дома ЦСКА еле спасся и с трудом выдрал ничью – 2:2.

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Властимил Петржела, «Зенит», Кубок российской Премьер-лиги, 2003 Фото: www.fc-zenit.ru

После этого Власта почувствовал: раз «Зенит» так уверенно рубится с будущим чемпионом, значит, все в порядке. Говорят, что чех даже напялил корону и жалел, что потерял много очков на старте – так бы поборолся за золото. По итогам сезона-2003 питерцы впервые в истории стали вторыми, и в городе был сумасшедший праздник.

В одном из программных интервью Петржелу спросили, какой российский клуб ему понравился больше всего. Власта тут же выдал пачку комплиментов для «Локо», хотя тот занял всего лишь четвертое место. Это был стратегический ход – Петржела нахваливал Семина, а параллельно хейтил Газзаева за мелкие фолы и бесконечные навесы. В итоге Палыч проникся чехом, а будущий депутат лишь ворчал в усы.

Журналисты быстро просекли, что Властимила бесит Газзаев, поэтому начали активно про него спрашивать. Один вопрос звучал так: «Какие сильные качества Валерия Георгиевича вы можете выделить?» Петржела покачал головой и с улыбкой сказал: «Затрудняюсь ответить». То интервью дошло до Газзаева – он прочитал целую лекцию о тренерской этике, которую не соблюдает чех. Власте пришлось комментировать, и он признал: его оппонент неплохой психолог, раз его футболисты всегда заряжены.

Развязка этой дуэли случилась в конце 2004 года. Тот сезон ЦСКА начинал с португальцем Артуром Жорже, но Гинер быстро разочаровался и вернул Газзаева. К поздней осени и «Зенит», и ЦСКА сохраняли шансы на титул – все решал матч в Петербурге. Перед игрой Петржела дал интервью журналу «PRОспорт», в котором сказал: «Удивительно, насколько же точное прозвище кони! Ведь они правда играли в конский футбол. Сейчас стало получше, появились скорости, но раньше были постоянные навесы и борьба, борьба, борьба». Впрочем, ядернее всего срезонировала другая фраза Властимила – он обвинил ЦСКА в том, что Гинер финансово стимулирует соперников «Зенита». «Приезжаем в Ярославль, а нам говорят, что за победу над нами будут премии из Москвы. Это же неспортивно», – возмущался Петржела, уже откровенно развязывая войну.

Даниэл Карвальо, ЦСКА – «Зенит» Фото: Getty Images

Кажется, вместо этого интервью Власте стоило поработать над тактикой. ЦСКА прикончил «Зенит» в Питере (3:0), а на пресс-конференции веселый Газзаев благодарил чешского коллегу: «Спасибо, что подарили нам золото». Валерий еще не знал, что ЦСКА не обыграет «Крылья» и упустит чемпионство – тренер просто кайфовал от того, что унизил главного врага на его территории.

После той встречи в журнале «Мой футбол» появилось письмо фаната москвичей. «Мы чувствовали себя в Питере как дома. Делали, что хотели. Город был наш». Это правда – люди с красно-синими флагами шагали по Невскому и заряжали чанты про ЦСКА, но им даже не делали замечаний. Они выиграли по делу, заслужили такой вечер и благодарили за него Газзаева.

Вообще, в те годы противостояние «Зенита» и ЦСКА было идейным. В Питере хвастались посещаемостью, называли себя экологически чистым клубом (никакой стимуляции), а еще жили очень скромно и эффективно – о трансферах уровня Вагнера даже не мечтали.

Зато москвичи четко декларировали амбиции: доминирование в России, регулярная Лига чемпионов или хотя бы поздние стадии Кубка УЕФА. Моральная сторона вопроса никого не волновала – аутсайдеров стимулировали практически в открытую, а во встречах Гинера с арбитрами никто не сомневался.

Чем дольше Власта работал в «Зените», тем отчетливее осознавал: бороться на равных с этой столичной махиной нереально, поэтому придется вести себя скромнее. Последний раз Петржела обыграл Газзаева в чемпионате весной 2005-го – после матча чех был так любезен, что даже поздравил коллегу с очередной пройденной стадией в Кубке УЕФА. Тренер москвичей тоже уже не задирался, понимая, что смотрит на провинциалов из Питера сверху вниз.

ЦСКА – «Зенит» Фото: Getty Images

Дальше для «Зенита» и Власты все было совсем грустно. Газзаев дважды подряд вынес Петржелу из Кубка – после второго поражения чеха уволили. В то время (2006 год) его больше мотивировал не шанс порвать ЦСКА, а стол с рулеткой в любом из московских казино: очевидно, изгнание Властимила было заслуженным.

Впрочем, тогда в «Зените» уже завелись деньги, хотя их еще почти не тратили. Но после Петржелы в Питер выписали топ-коуча Адвоката, а ему прикупили Фатиха Текке и Фернандо Риксена – двух крайне крепких европейских игроков. Дик сразу же помчался к медалям, но предсказуемо нарвался на ЦСКА. Будущие чемпионы дернули «Зенит» в одном из самых скандальных матчей в истории РПЛ. Бригада Владимира Петтая не засчитала два чистых гола «Зенита», назначила спорный пенальти и действительно свистела в одну сторону – это было убийство. На следующий день после встречи Михаил Боярский пел про Петтая: «Опять скрипит потертое седло, а Гинер позвонил с утра так рано! Куда вас, Вова, к черту, занесло? Неужто вам своей зарплаты мало?»

То поражение стало переломным. Адвокат обратился к руководству, потребовал прекратить этот беспредел и намекнул, что раз в России так работают с судьями, значит, «Зениту» тоже пора этим заняться. С тех пор арбитры в целом полюбили Петербург, но матчи с ЦСКА по привычке оставались для Дика самыми важными.

Дик Адвокат Фото: Getty Images

Любопытно, что у Адвоката установились нормальные отношения с Газзаевым – они правда друг друга уважали. Последний эпизод из настоящей войны клубов произошел в 2008-м. Ивица Крижанац зачем-то ляпнул, что «Зенит» в несколько раз сильнее ЦСКА, Газзаев зачитал это в раздевалке, и питерцы получили 1:3. Петржела был прав, когда называл Валерия неплохим психологом.

Позже «Зенит» и ЦСКА поменялись местами: одни разбогатели, другие обеднели. Никакой вражды давно нет: между клубами даже действует негласный пакт о непереманивании футболистов, а в 2013 году Петербург по-дружески принял матч ЛЧ между ЦСКА и «Викторией». Семака фанаты армейцев тоже встречают аплодисментами и респектами – ни о каком предательстве речи не идет.

Лихие 2000-е сейчас вспоминаются с улыбкой. У нынешних «Зенита» и ЦСКА нет идейных конфликтов, зато есть один общий красно-белый враг. На него уходит вся спортивная ярость – и вряд ли в ближайшее время что-нибудь поменяется.

Авторский телеграм-канал Павла Городницкого

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