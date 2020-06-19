«Играем, пока мама не позовет домой». «Сочи» пошутил над «Ростовом» мемом со школьником в болоте

Донской клуб отправился на карантин из-за коронавируса и не пошлет основу на игру Премьер-лиги.

Футбольный клуб «Сочи» отреагировал на форс-мажорные обстоятельства, в которых состоится домашний матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом».

«Вся страна будет болеть за школьников!*

Чемпионат России Матч «Сочи» и «Ростова» состоится в срок, за гостей сыграют футболисты 2001-2004 годов рождения 6 ЧАСОВ НАЗАД

Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой.

P.S. «Ростов», это шутка, епт, и это на нашей совести.

*один из самых популярных комментов», – написал сотрудник пресс-службы «Сочи» в инстаграме.

Вместе с текстом кубанский клуб запостил мем «Школьник в болоте», в котором старшеклассник в деловом костюме с невозмутимым лицом сидит за тонущим столом в мутной воде.

Пост сочинцев получил настолько отрицательные комментарии, что был вскоре удален. Но «Ростов» успел отреагировать шуткой:

Вероятно, под бомбардиром подразумевался Антон Заболотный, который в сезоне-2019/20 провел за «Сочи» 17 официальных матчей и забил 2 мяча.

Помимо удаления поста в инстаграме «Сочи» закрыл комментарии в своем паблике ВКонтакте.

Из-за шести подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией «Ростов» всей командой отправился на карантин.

Игроки основного состава не примут участие во встрече с «Сочи», на газон стадиона «Фишт» выйдут футболисты молодежной команды 2001-2004 г.р.

Матч Тинькофф РПЛ «Сочи» – «Ростов» состоится 19 июня в 20:00 по московскому времени. Eurosport.ru обшутит эту игру в текстовой онлайн-трансляции

«Ростов» просит «Сочи» о переносе, южане ссылаются на регламент. Что будет с матчем?

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