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«Крылья» и «Ахмат» приостановили игру и поаплодировали врачам, которые боролись с COVID-19

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«Крылья Советов» – «Ахмат»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 14 минут

Красивый жест российской Премьер-лиги в рамках акции «Спасибо врачам».

На 21-й минуте матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Ахматом» прошла акция благодарности медикам, боровшимся с коронавирусной инфекцией.

Главный арбитр Алексей Еськов приостановил встречу, и все футболисты на поле и зрители на трибунах поаплодировали службам скорой помощи, медицинским работникам и волонтерам.

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На стадионе в Самаре также вывесили баннер «Спасибо врачам» и «#мывместе». На табло арены во время паузы показывали фотографии докторов и медперсонала больниц и поликлиник. Спустя примерно 1,5 минуты матч РПЛ возобновился.

Первый удар по мячу в игре нанес главный врач самарской областной клинической больницы Армен Бенян.

  • По решению РФС и Тинькофф-Премьер-лиги все встречи 23-го тура посвящены благодарности врачам.
  • Специально к этому матчу «Крылья» заменили логотип букмекерской конторы «ПариМатч» и стилизовали его под надпись «Спасибо врачам».
  • На момент написания новости к 80-й минуте игры «Ахмат» одерживает волевую победу над «Крыльями Советов» – 4:1. Мячи забили Тарас Бурлак, Денис Глушаков и Бернард Бериша, дубль на счету Владимира Ильина.

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