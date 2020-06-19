Средний возраст «Ростова» на матч с «Сочи» – 17,2 года. Это самая молодая команда в истории РПЛ

Футболисты «Ростова», заявленные на матч с «Сочи»

Парни ошарашили «Сочи» и забили на первой минуте.

«Ростов» опубликовал средний возраст футболистов, которые заявлены на матч 23-го тура против «Сочи».

Средний возраст игроков оставил 17,2 года, и это рекорд чемпионата России. «Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола. Удачи нашим воспитанникам!» – говорится в сообщении «Ростова».

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Молодые футболисты прилетели на матч, так как основа находится на двухнедельном карантине по коронавирусу.

«Сочи» отказался переносить матч на резервную дату в июле, а при неявке «Ростову» засчитали бы техническое поражение.

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